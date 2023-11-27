Почему итальянцы не полнеют от макарон и пиццы

Итальянская кухня славится своим вкусом и разнообразием блюд вроде пиццы и пасты. Однако, многие люди задаются вопросом: почему итальянцы не полнеют от такой калорийной пищи? Давайте разберемся в этом вопросе вместе с "Рамблером".

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Качество продуктов

Итальянцы употребляют высококачественные продукты, выращенные в основном в Италии. Мука для пиццы и макарон используется только из твердых сортов пшеницы. Такие продукты легко усваиваются организмом и не провоцируют появление лишнего веса. В их состав входят углеводы, белки, клетчатка, минеральные вещества, витамины А, Е, группы B.

Количество

Иальянцы употребляют традиционную кухню в умеренных количествах. Каждый обед или ужин состоит из нескольких блюд, но порции каждого блюда небольшие. Это помогает контролировать количество калорий и не переедать. Если вы посмотрите за итальянцами в кафе, то быстро заметите, что они чаще пьют кофе, чем едят.

Салаты

Итальянцы едят пиццу в сочетании с другими блюдами. Например, пицца может быть подана с салатом или овощами, а макароны – с соусом на основе томатов и овощей. Это помогает снизить количество потребляемых калорий и сохранить баланс питательных веществ.

Активность

Итальянцы довольно активны и предпочитают ходить пешком, ездить на велосипеде и заниматься спортом. Нация уделяет спорту немало времени: тренажерный зал, школы танцев, бассейны, да и конечно климатические условия солнечной страны способствуют их физической активности. Все это помогает сжигать калории и поддерживать здоровый вес.