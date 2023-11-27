Как приготовить говядину с грибами по-бургундски
Говядина с грибами по-бургундски – вкуснейшее французское блюдо, которое идеально подойдет к праздничному столу. Впрочем, побаловать им себя и близких можно и в обычные выходные. Главно, о чем следует помнить – это блюдо не терпит спешки (ни в приготовлении, ни в трапезе).
Подробнее о том, как приготовить это знаменитое блюдо по всем правилам, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- филе говядины – 800 г;
- репчатый лук – 1-2 шт;
- морковь – 300 г;
- тимьян – несколько веточек;
- лавровые листья – 2 шт;
- красное сухое вино – 750 мл;
- шампиньоны – 200 г;
- копченый бекон – 150 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец черный молотый – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- растительное масло – 3 ст.л;
- сливочное масло – 50 г;
- томатная паста – 2 ст.л;
- мука – 2-3 ст.л;
- говяжий бульон – 1 л.
Способ приготовления:
1. Говядину нарезать кусочками по 4-5 см, лук – полукольцами, а морковь кружочками.
2. Перемешать мясо с морковью и луком. Добавить один лавровый лист и 2-3 веточки тимьяна. Залить красным сухим вином, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов.
3. Процедить вино, в котором мариновалось мясо. Довести вино до кипения и оставить на среднем огне еще на несколько минут. Объем жидкости должен уменьшиться в два раза.
4. Отделить мясо от овощей. Промокнуть мясо при помощи бумажных полотенец, посолить и поперчить.
5. Нарезать грибы половинками, а бекон тонкими ломтиками шириной около 1 см. Измельчить чеснок ножом.
6. Разогреть в сковороде две столовые ложки растительного масла на среднем огне. Небольшими партиями подрумянить мясо и выложить на тарелку.
7. В той же сковороде обжарить бекон и добавить к мясу.
8. Добавить ложку растительного масла и обжарить грибы. Отправить грибы в отдельную миску.
9. Подрумяньте лук на сковороде и добавьте их к шампиньонам.
10. Пора обжарить морковь на сливочном масле. Далее нужно добавить чеснок и готовить еще минуту.
11. Добавить томатную пасту и держать овощи на огне еще пару минут. Посыпать просеянной мукой и готовить еще столько же.
12. Регулярно помешивая, влить горячий бульон, а затем уваренное вино. Добавить тимьян, лавровый лист, соль и перец. Довести до кипения.
13. Отправить мясо с луком в форму с толстыми стенками. Добавить винный соус из сковородки.
14. Накрыть мясо крышкой и отправить в духовку на час при температуре 180 градусов.
15. Добавить к мясу грибы с луком и отправить в духовку еще на один-полтора часа.