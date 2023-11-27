Как приготовить говядину с грибами по-бургундски

Говядина с грибами по-бургундски – вкуснейшее французское блюдо, которое идеально подойдет к праздничному столу. Впрочем, побаловать им себя и близких можно и в обычные выходные. Главно, о чем следует помнить – это блюдо не терпит спешки (ни в приготовлении, ни в трапезе).

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Подробнее о том, как приготовить это знаменитое блюдо по всем правилам, читайте в материале "Рамблера".

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Ингредиенты: филе говядины – 800 г;

репчатый лук – 1-2 шт;

морковь – 300 г;

тимьян – несколько веточек;

лавровые листья – 2 шт;

красное сухое вино – 750 мл;

шампиньоны – 200 г;

копченый бекон – 150 г;

чеснок – 3 зубчика;

перец черный молотый – по вкусу;

соль – по вкусу;

растительное масло – 3 ст.л;

сливочное масло – 50 г;

томатная паста – 2 ст.л;

мука – 2-3 ст.л;

говяжий бульон – 1 л.

Способ приготовления:

1. Говядину нарезать кусочками по 4-5 см, лук – полукольцами, а морковь кружочками.

2. Перемешать мясо с морковью и луком. Добавить один лавровый лист и 2-3 веточки тимьяна. Залить красным сухим вином, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов.

3. Процедить вино, в котором мариновалось мясо. Довести вино до кипения и оставить на среднем огне еще на несколько минут. Объем жидкости должен уменьшиться в два раза.

4. Отделить мясо от овощей. Промокнуть мясо при помощи бумажных полотенец, посолить и поперчить.

5. Нарезать грибы половинками, а бекон тонкими ломтиками шириной около 1 см. Измельчить чеснок ножом.

6. Разогреть в сковороде две столовые ложки растительного масла на среднем огне. Небольшими партиями подрумянить мясо и выложить на тарелку.

7. В той же сковороде обжарить бекон и добавить к мясу.

8. Добавить ложку растительного масла и обжарить грибы. Отправить грибы в отдельную миску.

9. Подрумяньте лук на сковороде и добавьте их к шампиньонам.

10. Пора обжарить морковь на сливочном масле. Далее нужно добавить чеснок и готовить еще минуту.

11. Добавить томатную пасту и держать овощи на огне еще пару минут. Посыпать просеянной мукой и готовить еще столько же.

12. Регулярно помешивая, влить горячий бульон, а затем уваренное вино. Добавить тимьян, лавровый лист, соль и перец. Довести до кипения.

13. Отправить мясо с луком в форму с толстыми стенками. Добавить винный соус из сковородки.

14. Накрыть мясо крышкой и отправить в духовку на час при температуре 180 градусов.