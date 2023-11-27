Облепиховый чай – очень полезный напиток, богатый витаминами и антиоксидантами.

Чтобы иметь возможность быстро приготовить такой чай, можно заготовить специальные замороженные кубики.

Для этого нужно взять ягоды облепихи, апельсин, имбирь и сделать из них однородное пюре с помощью блендера. Затем разлить пюре по формочкам для льда и убрать в морозилку.

Когда захотите приготовить облепиховый чай, просто достаньте нужное количество замороженных кубиков и положите их в кружку или чайник. Залейте кипятком и дайте немного настояться.

Такой чай получается ароматным, ярким по цвету и содержит максимум полезных свойств облепихи. Замороженные кубики можно хранить в морозилке несколько месяцев.