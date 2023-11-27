Раскрыт правильный способ приготовления замороженной пиццы дома
Для начала замороженную пиццу стоит выпекать в течение 8-10 минут.
«Духовка должна быть предварительно разогрета до 200 градусов. Режим обязательно должен быть без конвекции — чтобы ваша пицца не стала сухой», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что правильная римская пицца при производстве проходит сеанс пощипывания — для равномерного образования пузырьков внутри теста. Благодаря технологии приготовления пицца получается легкой и хрустящей.
«После выпекания следует полить пиццу оливковым маслом и украсить свежей зеленью, например, базиликом. Так вкус блюда будет раскрываться ярче. Это один из способов приготовления, которым пользуются в Риме», — заключил Иван Морозов.
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