Оригинальный рецепт имбирных пряников, которые пекли для королей
С некоторых пор имбирные пряники, столь популярные в западной культуре, стали появляться и на столах российских хозяек. Они готовятся быстро, хранятся долго, а с помощью добавления разных ингредиентов каждый кулинар может сделать рецепт уникальным.
Кроме того, благодаря традиции украшать пряники глазурью их можно превратить и в неповторимый подарок, и в украшение для дома.
Сегодня расскажем историю появления этого лакомства, а также поделимся рецептами настоящих имбирных пряников, которые любили английские монархи.
История имбирного пряника
Считается, что впервые добавлять в выпечку различные добавки для получения новых вкусов стали пекари еще в Древнем Египте. Постепенно такие рецепты стали распространяться по миру, и со временем хлеб, булочки, печенье и другие виды кондитерских изделий с добавлением пряностей и приправ прочно заняли место во всех кухнях мира.
Кто именно впервые добавил сушеный молотый корень имбиря в тесто — неизвестно. Имбирь не растет в дикой природе, он был выведен около 5 тысячелетий назад жителями Малайского архипелага. Оттуда он попал в Индию, на Шри-Ланку, а затем в Китай. Оттуда вместе с другими специями имбирь привезли в Европу торговые караваны.
В Европу времен Средневековья специи и пряности попадали еще и благодаря рыцарям, которые возвращались из Крестовых походов не только с победами и богатством, но и с новыми привычками, в том числе в еде.
Кто именно завез корень имбиря в Британию, тоже невозможно установить. Согласно одной легенде, это произошло в Х веке, когда некий епископ Григорий привез рецепт выпечки с добавлением сушеного имбиря из Византии. По другой версии, в XI веке в одном из монастырей послушник случайно добавил в тесто молотый имбирь, который один из его братьев привез из Крестового похода. Пряное лакомство понравилось настоятелю, и его решили испечь к Рождеству как угощение.
Однако заморские пряности, которые продавали торговцы, стоили дорого: за один корень имбиря необходимо было отдать овцу или заплатить кошелек монет серебром. Поэтому простолюдинам удавалось попробовать выпечку с имбирем разве что по большим праздникам. А вот при дворе королевы Елизаветы I имбирными пряниками угощали заморских гостей. Считается, что именно придворные повара придумали выпекать пряники в форме человечков, а с помощью украшений из глазури фигуркам придавали сходство с тем высокопоставленным лицом, которому предлагалось угощение.
Сегодня имбирные пряники — одно из самых популярных лакомств во всем мире. Традиционно их готовят на Рождество. Хотя эти сладости востребованы в течение всего зимнего периода, поскольку еще с древности считалось, что имбирь помогает излечиться от простуды и хандры.
Самый простой рецепт имбирных пряников
Самым простым рецептом имбирных пряников считается классический, который дошел до нас из Средневековья, разумеется, с некоторыми адаптациями.
Для приготовления лакомства потребуется:
- Сливочное масло 82,5% — 100 г
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Пшеничная мука — 2 ст.
- Сахарный песок — ¾ ст.
- Сушеный молотый имбирь — 2 ч. л.
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Молотый кардамон — ½ ч. л.
- Молотый мускатный орех — 1 ч. л.
- Ванилин — 1/3 ч. л.
- Разрыхлитель для теста — 1,5 ч. л.
Как приготовить:
- Масло необходимо нагреть до комнатной температуры и растереть с сахаром, а затем взбивать миксером, пока песок полностью не разойдется. В смесь вбить яйцо, добавить остальные ингредиенты и взбивать до получения однородной массы. Заготовка для теста должна быть белого цвета и немного подняться.
- Муку просеиваем, высыпаем в миску, заливаем смесью. Перемешиваем, а затем месим до получения однородной массы, которая должна хорошо тянуться. Большую доску присыпаем мукой и выкладываем тесто. Раскатываем его в один большой лист, толщиной не более 4 мм, с помощью формочек вырезаем пряники.
- Духовку нагреваем до 180 градусов, выкладываем пряники на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Во время приготовления фигурки немного поднимутся и увеличатся в объеме, поэтому необходимо оставлять между ними достаточно места.
- Заметим, что по этому рецепту можно приготовить как мягкие имбирные пряники, так и хрустящие. Чтобы выпечка осталась мягкой, выдержите пряники в духовке всего 10 минут. Если вам больше по вкусу классический вариант — 15 минут. Нижняя часть пряников должна стать темного цвета, а верх должен слегка подрумяниться.
Рецепт глазури для имбирных пряников
Испечь зимние лакомства — полдела. Необходимо их еще и украсить. Делается это с помощью глазури на основе белка.
Для ее приготовления потребуется:
- Белок куриных яиц — 3 шт.
- Сахарная пудра — 0,5 кг Сок лимона — ½ ч. л.
Как приготовить:
- Белки охлаждаем и выливаем в чистую сухую чашу. Начинаем взбивать миксером на минимальной скорости, постепенно ее увеличивая. Когда в пене начнут образовываться большие пузыри, аккуратно вливаем туда лимонный сок, не переставая взбивать.
- Когда сок разойдется, тонкой струей всыпаем сахарную пудру, выставляя скорость миксера на максимальную. Белковая смесь должна получиться такая же тугая, как для приготовления безе — это необходимо, чтобы глазурь не растекалась по поверхности пряников.
- Когда смесь готова, ее накрывают и оставляют при комнатной температуре на 15 минут. Затем ее можно переложить в кондитерский мешок с самой тонкой насадкой. Или же разделить на несколько частей, чтобы смешать каждую с разными пищевыми красителями.
Полезные советы при приготовлении имбирных пряников по рецепту в домашних условиях
Хотя рецепты пряников и глазури для них довольно просты, есть несколько хитростей, соблюдая которые вы получите красивые и вкусные лакомства с первого раза.
- Тесто для пряников можно хранить в холодильнике до 2 суток.
- Некоторые кондитеры предпочитают выпекать пряники только из выдержанного теста.
- Масло в рецепте нельзя заменять маргарином, поскольку такой вариант лишит пряники сливочного вкуса и аромата.
- Сахар можно заменить медом, однако лучше брать его с частных пасек и отдавать предпочтение густому продукту.
- Пряники лучше выпекать из муки низшего сорта. Также можно смешать в пропорции 1/1 пшеничную и ржаную муку.
- Наносить глазурь на выпечку можно только после того, как пряники полностью остыли, иначе украшение растечется по поверхности.
- Первым этапом на пряники наносят контур. Он должен полностью высохнуть, только тогда можно делать заливку.
- Кондитерские украшения на глазурь следует помещать только после того, как она подсохнет.