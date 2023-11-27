Как отличить настоящую красную икру от имитированной

«В первую очередь изучите досконально этикетку продукта. Если икра не настоящая, то на банке должно быть слово «имитированная». Оно может быть написано мелким шрифтом и не так заметно, как, к примеру, «красная икра» или «лососевая икра», – отмечают специалисты. Кроме того, стоит обращать внимание на цены. Красная икра не может быть дешевой. Также не стоит доверять различным акциям и скидкам, особенно в преддверии праздников. Также эксперты рассказали, как проверить икру в домашних условиях. Для этого стоит залить несколько икринок кипятком. Если в воде образуются белые хлопья, то икра настоящая, ведь по сути это белковый продукт. Если начнут всплывать капельки жира – икра искусственная, пишет «Общественная служба новостей».