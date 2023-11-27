Гастроэнтеролог перечислила вкусные, но вредные зимние продукты

Гастроэнтеролог Олеся Кожевникова рассказала, какие зимние продукты могут нанести вред здоровью.

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Традиционные зимние глинтвейн, какао, чай и сладости могут навредить желудку. Кожевникова объяснила, кому не рекомендуется употреблять эти продукты.

«Глинтвейн – полезный напиток, однако за счет того, что в его составе есть вино, приправы, пряности и цитрусовые, то при наличии гастрита, проблем с желчным пузырем, а также при хроническом панкреатите употреблять его можно ограниченно и только в период ремиссии», – передает слова Кожевниковой Life.ru.

Что касается какао, по славам гастроэнтеролога, оно не сильно вредит обычным людям, но при условии, что в нем немного сахара. Важно помнить, что какао на молоке не рекомендуется людям с непереносимостью лактозы.

По словам Кожевниковой, чай – отличный безопасный напиток, но важно пить его не слишком горячим. Это связано с тем, что горячее раздражает слизистую пищевода и желудка, а также ухудшает течение гастрита.