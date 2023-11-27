Гастроэнтеролог перечислила вкусные, но вредные зимние продукты

Гастроэнтеролог Кожевникова перечислила вкусные, но вредные зимние продукты
Гастроэнтеролог Олеся Кожевникова рассказала, какие зимние продукты могут нанести вред здоровью.
Традиционные зимние глинтвейн, какао, чай и сладости могут навредить желудку. Кожевникова объяснила, кому не рекомендуется употреблять эти продукты.
«Глинтвейн – полезный напиток, однако за счет того, что в его составе есть вино, приправы, пряности и цитрусовые, то при наличии гастрита, проблем с желчным пузырем, а также при хроническом панкреатите употреблять его можно ограниченно и только в период ремиссии», – передает слова Кожевниковой Life.ru.
Что касается какао, по славам гастроэнтеролога, оно не сильно вредит обычным людям, но при условии, что в нем немного сахара. Важно помнить, что какао на молоке не рекомендуется людям с непереносимостью лактозы.
По словам Кожевниковой, чай – отличный безопасный напиток, но важно пить его не слишком горячим. Это связано с тем, что горячее раздражает слизистую пищевода и желудка, а также ухудшает течение гастрита.
Из сладостей гастроэнтеролог выделила печенье и пряники. По ее словам, в небольшом количестве они не навредят организму, но при чрезмерном употреблении могут негативно отразиться на работе поджелудочной железы, желчного пузыря, тем более при наличии хронических заболеваний.