К завтраку: пышные оладьи без сахара и пшеничной муки

Если вы сторонник правильного питания, присмотритесь к этому простому рецепту оладьев без сахара и муки от редакции " Клео.ру". Это блюдо не только разнообразит ваш утренний рацион, но и поможет оставаться в форме и позаботится о вашей фигуре.

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Альтернативу пшеничной муке в данном рецепте выполняет мука овсяная. У нее гораздо ниже гликемический индекс, что не вызывает такого резкого скачка инсулина в крови, как после употребления изделий из пшеничной муки. Плюс ко всему, овсяная мука содержит много клетчатки и является медленно усваиваемым углеводом, что подарит вам чувство сытости до самого обеда.

Вместо сахара мы используем с вами бананы. Это прекрасная альтернатива белому сахару в кулинарии. Да, банан тоже сладкий. Однако же за счет имеющейся в нем клетчатки он тоже не спровоцирует резкий скачок глюкозы в крови. Поэтому чувство сытости будет гораздо дольше.

Итак, для приготовления пышных оладушков вам понадобится:

2 банана

1 яйцо

овсяная мука

щепотка соды

масло для жарки

Если вы предпочитаете сухую жарку – без масла, возьмите сковородку с антипригарным покрытием. У вас получатся оладушки, напоминающие панкейки по своей текстуре и внешнему виду.

Способ приготовления: