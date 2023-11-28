К завтраку: пышные оладьи без сахара и пшеничной муки
Если вы сторонник правильного питания, присмотритесь к этому простому рецепту оладьев без сахара и муки от редакции " Клео.ру". Это блюдо не только разнообразит ваш утренний рацион, но и поможет оставаться в форме и позаботится о вашей фигуре.
Альтернативу пшеничной муке в данном рецепте выполняет мука овсяная. У нее гораздо ниже гликемический индекс, что не вызывает такого резкого скачка инсулина в крови, как после употребления изделий из пшеничной муки. Плюс ко всему, овсяная мука содержит много клетчатки и является медленно усваиваемым углеводом, что подарит вам чувство сытости до самого обеда.
Вместо сахара мы используем с вами бананы. Это прекрасная альтернатива белому сахару в кулинарии. Да, банан тоже сладкий. Однако же за счет имеющейся в нем клетчатки он тоже не спровоцирует резкий скачок глюкозы в крови. Поэтому чувство сытости будет гораздо дольше.
Итак, для приготовления пышных оладушков вам понадобится:
- 2 банана
- 1 яйцо
- овсяная мука
- щепотка соды
- масло для жарки
Если вы предпочитаете сухую жарку – без масла, возьмите сковородку с антипригарным покрытием. У вас получатся оладушки, напоминающие панкейки по своей текстуре и внешнему виду.
Способ приготовления:
- Итак, тщательно разомните бананы, добавьте яйцо, соду, муку. Наиболее полезная овсяная мука – сделанная из хлопьев с помощью кофемолки. Но и обычная из магазина тоже подойдет.
- После того, как вы все смешали, оставьте тесто на 5 минут, оно немного разбухнет. По консистенции: старайтесь, чтобы смесь у вас получилась пожиже.
- Выливайте ложкой тесто на раскаленное масло или на сухую сковородку – как вам нравится.
- Обжаривайте оладьи без сахара и муки с двух сторон на среднем огне.
- Подавайте горячими к столу со сметаной или другой любимой добавкой. Приятного аппетита!