Какие блюда должны быть на новогоднем столе по русским традициям

Для зимних праздников характерны заливные студни, соленья, приготовленный по любимому рецепту оливье, а также запеченная водоплавающая птица, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов, рассказывая, какие блюда должны быть на новогоднем столе, согласно русским традициям.

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«Согласно русским традициям, на праздничном столе должны быть холодные закуски. Причем можно подать просто нарезанную кусочками соленую рыбу, а можно в виде сельди под шубой. Огурцы, помидоры соленые или другие соленья всегда выставляются, особенно хорошо, если они домашние. Обязательно должны быть какие-нибудь заливные студни, они вообще характерны для зимних праздников», – говорит Пискунов.

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Что касается салатов, то в Новый год, по мнению шефа, никак не обойтись без оливье. Интерпретацию этого блюда каждый может выбрать по своему вкусу. Оливье может быть или с колбасой, или с курицей, или с говяжьим языком, или с каким-то другим ингредиентом – это абсолютно не имеет никакого значения. При этом собеседник замечает, что раньше данный салат делали с раковыми шейками и украшали красной икрой.

«Что касается горячего, то тут должна быть на столе водоплавающая птица. В особенности это касается рождественского стола, потому что на Новый год пост выпадает. Но если переводить традиции на современность, то хорошо запечь какого-нибудь гуся. Выбор такого мяса на праздничный стол, кстати, объясняется тем, что зимой замерзают водоемы, птице водиться негде, да и кормить нечем, поэтому ее забивали и готовили на этот чудесный зимний праздник», – делится повар.

А на Старый Новый год, по словам шефа, в качестве главного горячего блюда можно запечь молочного поросенка или приготовить свинину любым любимым способом. Именно таким мясом лакомился народ согласно русским традициям.

«Пить в Новый год надо шампанское, это главный напиток и символ этого праздника. А тем, кто не пьет алкоголь или для него еще слишком молод, стоит обратить внимание на брусничные и клюквенные морсы, а также ягодные или фруктовые компоты», – рекомендует Пискунов.