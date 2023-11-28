Какие блюда должны быть на новогоднем столе по русским традициям
Для зимних праздников характерны заливные студни, соленья, приготовленный по любимому рецепту оливье, а также запеченная водоплавающая птица, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов, рассказывая, какие блюда должны быть на новогоднем столе, согласно русским традициям.
«Согласно русским традициям, на праздничном столе должны быть холодные закуски. Причем можно подать просто нарезанную кусочками соленую рыбу, а можно в виде сельди под шубой. Огурцы, помидоры соленые или другие соленья всегда выставляются, особенно хорошо, если они домашние. Обязательно должны быть какие-нибудь заливные студни, они вообще характерны для зимних праздников», – говорит Пискунов.
Что касается салатов, то в Новый год, по мнению шефа, никак не обойтись без оливье. Интерпретацию этого блюда каждый может выбрать по своему вкусу. Оливье может быть или с колбасой, или с курицей, или с говяжьим языком, или с каким-то другим ингредиентом – это абсолютно не имеет никакого значения. При этом собеседник замечает, что раньше данный салат делали с раковыми шейками и украшали красной икрой.
«Что касается горячего, то тут должна быть на столе водоплавающая птица. В особенности это касается рождественского стола, потому что на Новый год пост выпадает. Но если переводить традиции на современность, то хорошо запечь какого-нибудь гуся. Выбор такого мяса на праздничный стол, кстати, объясняется тем, что зимой замерзают водоемы, птице водиться негде, да и кормить нечем, поэтому ее забивали и готовили на этот чудесный зимний праздник», – делится повар.
А на Старый Новый год, по словам шефа, в качестве главного горячего блюда можно запечь молочного поросенка или приготовить свинину любым любимым способом. Именно таким мясом лакомился народ согласно русским традициям.
«Пить в Новый год надо шампанское, это главный напиток и символ этого праздника. А тем, кто не пьет алкоголь или для него еще слишком молод, стоит обратить внимание на брусничные и клюквенные морсы, а также ягодные или фруктовые компоты», – рекомендует Пискунов.
Десертов как таковых в традиционной русской кухне нет, продолжает повар. Из сладкого было принято лишь есть варенье с чаем и блинами. Однако, по наблюдениям собеседника, сладости в Новый год на столе не нужны, ведь на них «никогда не хватает места». Если же без десерта человеку никак не обойтись, то лучше купить какие-то сезонные фрукты, считает шеф.