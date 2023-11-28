Какое молоко лучше не употреблять с кофе

Некоторое альтернативное молоко плохо сочетается с кофе, заявила руководитель группы бренд-бариста компании «Милфудс» Дарья Соболева. Специалист это выяснила благодаря дегустации разных вариантов молока в сочетании с фильтр-кофе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, плохо сочетается с кофе овсяное и соевое молоко. Они имеют специфический, менее сладкий вкус. Также не всегда сочетается с кофейными напитками банановое молоко из-за кисловатого привкуса. Его хорошо использовать только в сочетании с малокислотным кофе. Сейчас, по словам эксперта, среди потребителей наиболее популярны кокосовое, миндальное и ореховое виды альтернативного молока.