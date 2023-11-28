Как правильно хранить чеснок, чтобы не становился мягким

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что чеснок при хранении теряет свои качества: становится мягким, вянет и усыхает. Чеснок — культура, требующая к себе достаточно щепетильного отношения.

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Чесноку не подходят условия хранения ни в холодильнике, ни в погребе: он все равно увядает и усыхает. Капризен он чрезмерно.

Почему? В процессе вегетации мы не всегда обрабатываем чеснок фунгицидами. Грибные болезни на нем мы недооцениваем, а они присутствуют.

Поэтому, когда закладываем чеснок на хранение, потом наблюдаем пожелтение и коричневую корочку зубчиков чеснока. Это является проявлением грибка и приводит к усыханию луковицы. Чтобы чеснок хорошо хранился, луковицы должны быть абсолютно здоровы. И в течение вегетации надо минимум 3-4 раза обрабатывать чеснок фунгицидами.

Это в обязательном порядке. Это один момент. Второе. Чеснок должен быть вовремя выкопан. И перед уборкой надо заблаговременно перестать его поливать. "Перелитый" чеснок намного хуже хранится: вянет, теряет тургор, становится "резиновым".

Что в таком случае надо делать? С донца надо полностью убрать корневую систему — она является источником всех патогенных грибов, которые в процессе хранения оказывают негативное воздействие. И соблюдать при этом определенный режим: влажность в помещении должна быть порядка 65-70 %, а температура от + 5 до + 9 градусов. В противном случае начнется израстание чеснока.