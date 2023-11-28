Гормон удовольствия: продукты, которые повышают уровень дофамина

Гормон удовольствия играет значительную роль в нашей жизни. Дофамин – биологически активное вещество, которое вырабатывается в крови человека при наличии таких радостных моментов, как приятные запахи, общение с домашним питомцем, долгожданный отдых и, конечно же, вкусная еда. Мы назовем несколько продуктов, которые способствует выработке данного гормона в огромном количестве.

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ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Первым в нашем списке находится темный шоколад. Он содержит фенетиламин, который стимулирует выработку дофамина в организме. При умеренном употреблении шоколада можно почувствовать улучшение настроения и повышение уровня счастья.

БАНАНЫ

Их богатый состав витаминов В6 и С, а также минералов, таких как магний и калий, способствует улучшению настроения и стимулирует выработку дофамина.

МОРЕПРОДУКТЫ

Если вы любитель морепродуктов, то вам повезло. Украшение вашего стола мидиями и устрицами может привести к подъему настроения за счет повышенного уровня дофамина. Морепродукты содержат в себе высокий уровень цинка, йода и витамина B12.

КОФЕ

И, конечно, не следует забывать о чашке ароматного кофе. Кофеин, содержащийся в этом напитке, стимулирует выработку дофамина и может вызывать ощущение удовольствия.

Здесь важно помнить, что употребление кофеина следует контролировать и не злоупотреблять им.

УЖИН В ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ

Наконец, можно упомянуть о том, что ужин с друзьями или близкими людьми также способен повысить уровень дофамина. Социальное взаимодействие и положительные эмоции, вызванные пребыванием в компании близких нам людей, стимулируют дофамин и способствуют чувству удовлетворения и счастья.