Когда появился тульский пряник и как его приготовить дома

Тульский пряник без преувеличения можно назвать одним из самых известных локальных брендов России. Сегодня разновидностей этого десерта существует великое множество. Мало кто знает, какая история скрывается за его созданием и каков оригинальный рецепт любимой многими сладости.

О том, как появился тульский пряник и как его правильно готовить, читайте в нашем материале.

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История появления тульского пряника

Впервые тульский пряник упоминается у писцов в 1685 году. До этого на Руси знали о сладком хлебе, состоящем из ржаной муки с ягодным соком и медом. По мерам современного кондитерского искусства это был очень примитивный вид известного сегодня всем пряника. Но именно он считается прообразом культового блюда.

Новый этап в становлении тульского пряника случился с появлением на Руси восточных сладостей. Пряности сделали из тогдашнего подслащенного хлеба новый десерт. С течением времени появился тульский пряник. Его рецепт держался в строгом секрете. Причем дело касалось не только ингредиентов и приготовления, но даже гирь для измерения веса идущих в состав блюда продуктов. Также отличительной особенностью тульского пряника был рельефный узор на самые разные тематики.

Десерт считался тульской гордостью, поэтому местные мастера в 1778 году подарили Екатерине II в честь 75-летия Санкт-Петербурга пряник весом в 30 килограммов с панорамой города.

В дореволюционное время в Туле было несколько семей, занимающихся изготовлением местного десерта. Самыми известными фамилиями среди них были Гречихины, Щукины, Шаболовские, Полетаевы, Белолипецкие. Однако после революции пряники практически перестали производить. Народу было просто не до них. Вспомнили об этом десерте лишь в эпоху НЭПа. Изготовить новые пряники смогли не сразу, ведь часть мастеров эмигрировали. Спас ситуацию, как пишут в сети, подмастерье из лавки Гречихиных, подсмотревший ранее рецепт тульского пряника у мастера.

Окончательно производство восстановить удалось в 1954 году. Тогда же тульские пряники обзавелись советским ГОСТом. В 1996 году в Туле открыли Музей тульского пряника. Он функционирует по сей день.

Рецепт тульского пряника

Ингредиенты

Куриные яйца — 2 шт.;

Мука — 500 г.;

Сгущенное молоко вареное — 350 г.;

Сахар — 150 г.;

Мед — 150 г.;

Сливочное масло — 80 г.;

Сода — 1 ч. ложка;

Молотая корица — 1 ч. ложка;

Молотый мускатный орех — ¼ ч. ложки;

Молотый кардамон — ¼ ч. ложки;

Молотая гвоздика — ¼ ч. ложки.

Как готовить

Смешайте яйца, сахар, мед и сливочное масло. Добавьте соду и специи, хорошенько перемешайте. Поставьте миску с массой в водяную баню и, помешивая, нагревайте в течение четырех минут. С появлением белой пены снимите миску. Добавьте к горячей массе половину муки. Затем, медленно засыпая вторую ее часть, замесите тесто. Скатайте тесто в шар, оберните его в пищевую пленку и положите в холодильник на полчаса. Разделите тесто на два одинаковых прямоугольника толщиной до десяти сантиметров. Один пласт смажьте вареной сгущенкой и положите на нее второй. Защепните края. Украсьте пряник рельефными изображениями и надрезами. Поставьте пряник запекаться на пергаментной бумаге в духовке, разогретую до 180 градусов. Вынимайте пряник, когда он приобретет золотисто-коричневый цвет.