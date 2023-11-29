Нутрициолог назвала четыре легких рецепта десертов для похудения

Нутрициолог Кузина назвала четыре легких рецепта десертов для похудения
Сладкие десерты могут быть еще и полезными. Главное — тщательно подходить к подбору ингредиентов. Психолог и нутрициолог Катерина Кузина поделилась с «Вечерней Москвой» самыми ходовыми рецептами сладостей, которые не навредят фигуре.
Фруктовый сорбет
Сорбет — это легкий и освежающий низкокалорийный десерт, который содержит достаточное количество витаминов и питательных веществ. В рецепте есть сахар, но можно смело обойтись без него, достаточно взять побольше сладких фруктов, например манго.
Ингредиенты:
- три чашки свежих фруктов (клубника, малина, персик и так далее);
- банан;
- 1/2 чашки воды;столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.
Рецепт:
- Фрукты измельчить в блендере или нарезать.
- В кастрюле нагреть воду.
- Добавить лимонный сок и измельченные фрукты вместе с бананом.
- Охладить смесь.
- Полученную массу заморозить, периодически перемешивая, чтобы избежать образования крупных кристаллов.
Фруктовое банановое мороженое
Фруктовое мороженое на основе замороженных бананов — отличная альтернатива обычному мороженому, потому что оно не содержит добавленного сахара и жирных ингредиентов.
Ингредиенты:
- четыре спелых банана;
- чайная ложка ванильного экстракта;
- топпинги по желанию: орехи, ягоды, шоколадные чипсы.
- Бананы нарезать на кружочки и отправить в холодильник для заморозки на несколько часов.
- Замороженные бананы поместить в блендер, добавить туда же ванильный экстракт и смешать до получения однородной массы.
- Полученное мороженое можно украсить орехами, ягодами, шоколадными чипсами.
Фруктово-ягодное желе
Этот легкий десерт на основе натуральных соков и свежих фруктов имеет низкое содержание сахара и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.
Ингредиенты:
- два стакана свежевыжатого сока (яблочный, вишневый или мультифруктовый);
- три столовые ложки желатина;1/4 стакана меда или другого натурального подсластителя;чашка нарезанных фруктов и ягод (клубника, малина, черника).
Рецепт:
- Желатин развести в соке и оставить на несколько минут, чтобы он набух.
- Смесь нагреть до полного растворения желатина.
- Добавить мед и перемешать.
- Полученную массу вылить в форму для желе, добавить нарезанные фрукты и ягоды.
- Охладить до полного застывания.
Запеченное яблоко с орехами и медом
Это легкое и вкусное блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Для его готовки не требуется много времени.
Ингредиенты:
- три яблока;
- 50 граммов грецких орехов;
- две чайные ложки меда;
- 1/3 чайной ложки молотой корицы.
Рецепт:
- Удалить из яблок с помощью чайной ложки сердцевину.
- Орехи нарезать небольшими кусочками — это будет начинка.
- Добавить к орехам мед и корицу. Сладкоежки могут добавить немного сахара, но десерт и так получится сладким.
- Наполнить яблоки получившейся начинкой.
- Запекать 20–25 минут при температуре 180–190 градусов. Небольшой лайфхак: можно прикрыть яблоки фольгой, чтобы не пригорели орехи, но минут за пять до готовности фольгу следует снять.