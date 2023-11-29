Нутрициолог Кузина назвала четыре легких рецепта десертов для похудения

Сладкие десерты могут быть еще и полезными. Главное — тщательно подходить к подбору ингредиентов. Психолог и нутрициолог Катерина Кузина поделилась с «Вечерней Москвой» самыми ходовыми рецептами сладостей, которые не навредят фигуре.

Нутрициолог назвала четыре легких рецепта десертов для похудения
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Фруктовый сорбет

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Сорбет — это легкий и освежающий низкокалорийный десерт, который содержит достаточное количество витаминов и питательных веществ. В рецепте есть сахар, но можно смело обойтись без него, достаточно взять побольше сладких фруктов, например манго.

Ингредиенты:

  • три чашки свежих фруктов (клубника, малина, персик и так далее);
  • банан;
  • 1/2 чашки воды;столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.

Рецепт:

  1. Фрукты измельчить в блендере или нарезать.
  2. В кастрюле нагреть воду.
  3. Добавить лимонный сок и измельченные фрукты вместе с бананом.
  4. Охладить смесь.
  5. Полученную массу заморозить, периодически перемешивая, чтобы избежать образования крупных кристаллов.

Фруктовое банановое мороженое

Фруктовое мороженое на основе замороженных бананов — отличная альтернатива обычному мороженому, потому что оно не содержит добавленного сахара и жирных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • четыре спелых банана;
  • чайная ложка ванильного экстракта;
  • топпинги по желанию: орехи, ягоды, шоколадные чипсы.
Рецепт:
  1. Бананы нарезать на кружочки и отправить в холодильник для заморозки на несколько часов.
  2. Замороженные бананы поместить в блендер, добавить туда же ванильный экстракт и смешать до получения однородной массы.
  3. Полученное мороженое можно украсить орехами, ягодами, шоколадными чипсами.

Фруктово-ягодное желе

Этот легкий десерт на основе натуральных соков и свежих фруктов имеет низкое содержание сахара и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

  • два стакана свежевыжатого сока (яблочный, вишневый или мультифруктовый);
  • три столовые ложки желатина;1/4 стакана меда или другого натурального подсластителя;чашка нарезанных фруктов и ягод (клубника, малина, черника).

Рецепт:

  1. Желатин развести в соке и оставить на несколько минут, чтобы он набух.
  2. Смесь нагреть до полного растворения желатина.
  3. Добавить мед и перемешать.
  4. Полученную массу вылить в форму для желе, добавить нарезанные фрукты и ягоды.
  5. Охладить до полного застывания.

Запеченное яблоко с орехами и медом

Это легкое и вкусное блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Для его готовки не требуется много времени.

Ингредиенты:

  • три яблока;
  • 50 граммов грецких орехов;
  • две чайные ложки меда;
  • 1/3 чайной ложки молотой корицы.

Рецепт:

  1. Удалить из яблок с помощью чайной ложки сердцевину.
  2. Орехи нарезать небольшими кусочками — это будет начинка.
  3. Добавить к орехам мед и корицу. Сладкоежки могут добавить немного сахара, но десерт и так получится сладким.
  4. Наполнить яблоки получившейся начинкой.
  5. Запекать 20–25 минут при температуре 180–190 градусов. Небольшой лайфхак: можно прикрыть яблоки фольгой, чтобы не пригорели орехи, но минут за пять до готовности фольгу следует снять.