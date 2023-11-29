Нутрициолог назвала четыре легких рецепта десертов для похудения

Сладкие десерты могут быть еще и полезными. Главное — тщательно подходить к подбору ингредиентов. Психолог и нутрициолог Катерина Кузина поделилась с «Вечерней Москвой» самыми ходовыми рецептами сладостей, которые не навредят фигуре.

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Фруктовый сорбет

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Сорбет — это легкий и освежающий низкокалорийный десерт, который содержит достаточное количество витаминов и питательных веществ. В рецепте есть сахар, но можно смело обойтись без него, достаточно взять побольше сладких фруктов, например манго.

Ингредиенты:

три чашки свежих фруктов (клубника, малина, персик и так далее);

банан;

1/2 чашки воды;столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.

Рецепт:

Фрукты измельчить в блендере или нарезать. В кастрюле нагреть воду. Добавить лимонный сок и измельченные фрукты вместе с бананом. Охладить смесь. Полученную массу заморозить, периодически перемешивая, чтобы избежать образования крупных кристаллов.

Фруктовое банановое мороженое

Фруктовое мороженое на основе замороженных бананов — отличная альтернатива обычному мороженому, потому что оно не содержит добавленного сахара и жирных ингредиентов.

Ингредиенты:

четыре спелых банана;

чайная ложка ванильного экстракта;

топпинги по желанию: орехи, ягоды, шоколадные чипсы.

Рецепт: Бананы нарезать на кружочки и отправить в холодильник для заморозки на несколько часов. Замороженные бананы поместить в блендер, добавить туда же ванильный экстракт и смешать до получения однородной массы. Полученное мороженое можно украсить орехами, ягодами, шоколадными чипсами.

Фруктово-ягодное желе

Этот легкий десерт на основе натуральных соков и свежих фруктов имеет низкое содержание сахара и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

два стакана свежевыжатого сока (яблочный, вишневый или мультифруктовый);

три столовые ложки желатина;1/4 стакана меда или другого натурального подсластителя;чашка нарезанных фруктов и ягод (клубника, малина, черника).

Рецепт:

Желатин развести в соке и оставить на несколько минут, чтобы он набух. Смесь нагреть до полного растворения желатина. Добавить мед и перемешать. Полученную массу вылить в форму для желе, добавить нарезанные фрукты и ягоды. Охладить до полного застывания.

Запеченное яблоко с орехами и медом

Это легкое и вкусное блюдо можно подавать как горячим, так и холодным. Для его готовки не требуется много времени.

Ингредиенты:

три яблока;

50 граммов грецких орехов;

две чайные ложки меда;

1/3 чайной ложки молотой корицы.

Рецепт: