Оливки и маслины: в чем разница, вред и польза для организма

Очень часто в рецептах мы встречаем два популярных продукта средиземноморской кухни. Давайте разберемся и узнаем, какой эффект оливки и маслины оказывают на наш организм.

© Клео.ру

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Видео дня

Оливки и маслины – это два вида одного плода, но различия между ними вполне заметны. Структурно, маслины имеют круглую форму, в то время как оливки – продолговатую. Они также отличаются по цвету: маслины обычно имеют темно-фиолетовый оттенок, в то время как оливки – зеленый.

ВРЕД И ПОЛЬЗА ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Это, безусловно, важный аспект, который стоит узнать об оливках и маслинах. Оливки более известны своим положительным влиянием на здоровье. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые являются полезными для сердечно-сосудистой системы и могут снизить уровень холестерина. Они также содержат антиоксиданты, способствующие защите клеток от повреждений и замедляющие старение организма. Благодаря своему богатому витаминно-минеральному составу, оливки могут улучшить общее состояние кожи, волос и ногтей.

Маслины , в свою очередь, имеют более высокое содержание соли, что может привести к повышенному давлению и задержке жидкости в организме. Их потребление следует ограничивать людям, страдающим от гипертонии или проблем почек. Однако, помимо содержания негативных компонентов, маслины также содержат витамины группы В и Е, которые являются необходимыми для нашего организма. Они содержат железо и магний, которые помогают поддерживать нормальный уровень гемоглобина и обеспечивают здоровый тонус мышц.

ТАК ЧТО ЛУЧШЕ?

В целом, как оливки, так и маслины могут быть полезными для организма в разумных количествах. Важно помнить, что они все-таки являются жирной и соленой пищей, поэтому избыточное потребление может привести к несбалансированному питанию и нежелательным последствиям для здоровья. Рекомендуется употреблять оливки и маслины в следующих соотношениях – одну оливку равносильно трем или четырем маслинам.