Витамины к столу: рецепт домашнего винегрета

Когда на носу декабрь, непроизвольно вспоминается новогодний стол. Традиционное блюдо, которое всегда подают 31 декабря, – это всеми любимый винегрет. Готовится просто, а пользы в нем, как говорится, цельный вагон. Свекла, морковь и капуста – овощи, которые употребляли в пищу наши предки на протяжение столетий. И ведь не зря. Корнеплоды и квашеная капуста – настоящий кладезь витаминов, минералов, клетчатки. К тому же, винегрет еще и диетическое блюдо. Калорийность его невысока.

© Клео.ру

Предлагаем вам обратить внимание на рецепт винегрета по-домашнему. Для его приготовления вам понадобится:

4-5 средних картофелин,

2 средние свеклы,

2 средних моркови,

1 банка зеленого горошка,

300 гр квашенной капусты,

6-7 маринованных огурцов,

Нерафинированное растительное масло,

1 ст. ложка яблочного уксуса,

Соль, специи, зелень – по вкусу

Репчатый лук любят не все, поэтому добавлять его следует на свое усмотрение. Если вы решите положить его в салат, то достаточно будет одной луковицы.

Готовим винегрет по-домашнему:

Для начала отвариваем овощи. Картофель, свеклу и морковь кладем в кастрюлю, наливаем воды и ставим на огонь. Имейте ввиду, что картофель сварится первым. Поэтому минут через 30 gосле закипания воды можно его достать, чтобы он не развалился. Морковь будет готова чуть позже. А дольше всех будет вариться свекла.

После овощи должны остыть. В свободное время можно заняться приготовлением остальных ингредиентов: нарезать огурцы и смешать их с капустой, зеленью и горошком.