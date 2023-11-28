Витамины к столу: рецепт домашнего винегрета
Когда на носу декабрь, непроизвольно вспоминается новогодний стол. Традиционное блюдо, которое всегда подают 31 декабря, – это всеми любимый винегрет. Готовится просто, а пользы в нем, как говорится, цельный вагон. Свекла, морковь и капуста – овощи, которые употребляли в пищу наши предки на протяжение столетий. И ведь не зря. Корнеплоды и квашеная капуста – настоящий кладезь витаминов, минералов, клетчатки. К тому же, винегрет еще и диетическое блюдо. Калорийность его невысока.
Предлагаем вам обратить внимание на рецепт винегрета по-домашнему. Для его приготовления вам понадобится:
- 4-5 средних картофелин,
- 2 средние свеклы,
- 2 средних моркови,
- 1 банка зеленого горошка,
- 300 гр квашенной капусты,
- 6-7 маринованных огурцов,
- Нерафинированное растительное масло,
- 1 ст. ложка яблочного уксуса,
- Соль, специи, зелень – по вкусу
Репчатый лук любят не все, поэтому добавлять его следует на свое усмотрение. Если вы решите положить его в салат, то достаточно будет одной луковицы.
Готовим винегрет по-домашнему:
Для начала отвариваем овощи. Картофель, свеклу и морковь кладем в кастрюлю, наливаем воды и ставим на огонь. Имейте ввиду, что картофель сварится первым. Поэтому минут через 30 gосле закипания воды можно его достать, чтобы он не развалился. Морковь будет готова чуть позже. А дольше всех будет вариться свекла.
После овощи должны остыть. В свободное время можно заняться приготовлением остальных ингредиентов: нарезать огурцы и смешать их с капустой, зеленью и горошком.
Затем режем кубиками сваренные овощи и добавляем их в уже заготовленную салатную смесь. Останется добавить масло и уксус, а также специи и соль по вкусу. Винегрет по-домашнему готов! Приятного аппетита!