Масло виноградной косточки: для чего употреблять в пищу

Сегодня много информации о полезных свойствах растительных масел, при этом масло виноградной косточки, хотя и присутствует на полках большинства магазинов, пока нельзя назвать популярным. В чём польза этого продукта и стоит ли включать его в рацион?

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Свойства масла виноградной косточки прокомментировали в Роскачестве. Как отметила Екатерина Нестерова, директор по техническому регулированию масложирового союза России, продукт имеет очень приятные органолептические свойства, а наиболее ценные его компоненты – это витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), фитостерины, полифенолы и другие.

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Содержание ПНЖК в виноградном масле высокое – 85–90%, причём от 58 до 78% общего количества жирных кислот приходится на линолевую кислоту.

Как раз линолевая кислота обеспечивает ряд полезных свойств для организма – в частности, для пищеварительной системы, отметила Елена Сюракшина, врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог.

Полифенолы, в свою очередь, обладают защитным свойством для сердечно-сосудистой системы: помогают снизить уровень холестерина в крови и укрепить стенки сосудов.

Кроме этого, виноградное масло оказывает полезное воздействие как на женское, так и на мужское здоровье. Для женщин имеет значение большое содержание витамина Е, который особенно важен в период беременности и грудного вскармливания, а также в период климакса.

Для мужчин же более важны полиненасыщенные жирные кислоты, бета-ситостерол, которые обладают противовоспалительными свойствами, улучшают процесс сперматогенеза и способствуют повышению эректильной функции.

Ряд исследований подтверждают кардиопротекторное и противораковое действие масла виноградных косточек. Однако, чтобы получить эффект, применение этого продукта должно быть на регулярной основе.