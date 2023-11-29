Как приготовить фаршированные шампиньоны с мясом
Фаршированные шампиньоны – отличное дополнение к любому гарниру. Преимущество данного блюда еще и в том, что каждый раз вы можете экспериментировать с начинками и открывать для себя новые вкусовые сочетания.
Каким бы ни был рецепт, главное правило в приготовлении шампиньонов – тщательно промыть грибы, просушить их, а затем аккуратно удалить ножки.
Для приготовления фаршированных шампиньонов вам не понадобится много времени, но результат вас однозначно порадует. Такое блюдо можно смело готовить и в будни, и даже в праздники – гости наверняка его оценят.
Подробнее о том, как приготовить фаршированные шампиньоны с мясом, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- шампиньоны – 12 шт;
- сливочное масло – 1 ст.л;
- мясной фарш – 400 г;
- растительное масло – 1-2 ст.л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- творожный сыр – 200 г;
- зеленый лук – 1/4 пучка;
- твердый сыр – 100 г;
- панировочные сухари – 40 г;
- итальянские травы – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- молотый черный перец – по вкусу;
Приготовление:
1. Растопить сливочное масло и смазать им шляпки шампиньонов снаружи.
2. Добавить в фарш соль и перец, перемешать.
3. Мелко нарубить зеленый лук и чеснок.
4. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить мясо и добавить к нему лук с чесноком. Обжаривать, пока фарш не изменит цвет.
5. Добавить к фаршу творожный сыр, итальянские травы и панировочные сухари. Тщательно перемешать.
6. Натереть твердый сыр и добавить его к мясу. Еще раз тщательно перемешать.
7. Заполнить шляпки мясной смесью и покрыть их слоем сыра. Запекать грибы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
8. Готовое блюдо можно украсить рубленым зеленым луком.
Приятного аппетита!
С чем подавать
Фаршированные шампиньоны могут стать отличной самостоятельной закуской к столу. Однако их также можно использовать в качестве дополнения к гарниру.
Данное блюдо отлично сочетается с рисом и гречкой. Если вы предпочитаете более легкий ужин, тогда можно отдать предпочтение овощному салату.