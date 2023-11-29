Фаршированные шампиньоны – отличное дополнение к любому гарниру. Преимущество данного блюда еще и в том, что каждый раз вы можете экспериментировать с начинками и открывать для себя новые вкусовые сочетания.

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Каким бы ни был рецепт, главное правило в приготовлении шампиньонов – тщательно промыть грибы, просушить их, а затем аккуратно удалить ножки.

Для приготовления фаршированных шампиньонов вам не понадобится много времени, но результат вас однозначно порадует. Такое блюдо можно смело готовить и в будни, и даже в праздники – гости наверняка его оценят.

Подробнее о том, как приготовить фаршированные шампиньоны с мясом, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: шампиньоны – 12 шт;

сливочное масло – 1 ст.л;

мясной фарш – 400 г;

растительное масло – 1-2 ст.л;

чеснок – 2-3 зубчика;

творожный сыр – 200 г;

зеленый лук – 1/4 пучка;

твердый сыр – 100 г;

панировочные сухари – 40 г;

итальянские травы – по вкусу;

соль – по вкусу;

молотый черный перец – по вкусу;

Приготовление:

1. Растопить сливочное масло и смазать им шляпки шампиньонов снаружи.

2. Добавить в фарш соль и перец, перемешать.

3. Мелко нарубить зеленый лук и чеснок.

4. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить мясо и добавить к нему лук с чесноком. Обжаривать, пока фарш не изменит цвет.

5. Добавить к фаршу творожный сыр, итальянские травы и панировочные сухари. Тщательно перемешать.

6. Натереть твердый сыр и добавить его к мясу. Еще раз тщательно перемешать.

7. Заполнить шляпки мясной смесью и покрыть их слоем сыра. Запекать грибы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.

8. Готовое блюдо можно украсить рубленым зеленым луком.

Приятного аппетита!

С чем подавать

Фаршированные шампиньоны могут стать отличной самостоятельной закуской к столу. Однако их также можно использовать в качестве дополнения к гарниру.