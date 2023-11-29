Врач назвала неожиданный продукт, который поможет согреться в холода

Калорийная пища вроде паштета поможет согреться в холодную погоду. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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"Паштет – это очень энергоемкое блюдо. Его готовят из субпродуктов, в том числе печени, и добавляют в большом количестве масло. Получается продукт с содержанием белков и жиров, который хорошо усваивается и помогает согреться", – отметила эксперт.

Кроме того, в холодную погоду полезно употреблять жирные сорта мяса и рыбы. В их составе также присутствуют жир и белок, которые улучшают терморегуляцию.

"Согреться помогут все горячие бульоны. Например, куриный содержит еще и лизоцим – вещество, которое убивает бактерии", – отметила врач.

Также рекомендуется обратить внимание на сало. Всего 30 граммов этого продукта в день поможет согреться, получить энергию и укрепить иммунитет, говорит диетолог.

"Когда мы едим что-то острое, то чувствуем жар. Поэтому, чтобы согреться, в блюдо можно добавлять красный перец", – продолжает Мухина.

Энергоемкими также являются все виды каш, которые варят с добавлением сухофруктов, орехов и молока.