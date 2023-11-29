История появления и рецепт пожарской котлеты

Пожарская котлета сегодня встречается как в сетевых столовых, так и в дорогих ресторанах. Это блюдо хорошо знакомо и любимо как старшим поколением, так и молодежью. Однако мало кто знает историю появления этой позиции меню многих заведений и ее правильный рецепт.

История появления и рецепт пожарской котлеты
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О том, как появилась пожарская котлета и как правильно ее приготовить, читайте в нашем материале.

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История появления пожарской котлеты

Существует несколько версий возникновения пожарских котлет. Большинство из начинаются в трактире в Торжке. Якобы туда приехали отобедать высокие гости, заказавшие котлету из говядины. Однако ее в заведении не оказалось, поэтому повариха приготовила из курятины. Они так понравились едоку, что он стал рекомендовать блюдо знакомым, назвав его по фамилии трактирщика Ивана Пожарского. А придумала новую позицию в меню его супруга Дарья.

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Одна версия гласит, что тем, кто впервые попробовал пожарские котлеты, был Александр I в Осташкове. Другая утверждает, что это был Николай I. Третья легенда описывает, как рецептом будущего культового блюдо поделился с женой трактирщика Дарьей Пожарской французский турист. Ему нечем было платить за простой и питание, поэтому он рассказал хозяйке о рецепте котлет.

Независимо от того, как началась история пожарских котлет, они очень быстро стали популярны у любителей вкусно поесть. Эту позицию в меню торжокского трактира нахваливал в 1826 году сам Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня, спустя почти 200 лет, пожарские котлеты так или иначе пробовали многие россияне. А домохозяйки готовят их на собственных кухнях.

Рецепт пожарской котлеты

Сухарями пожарская котлета «обзавелась» уже в советское время. Классический ее рецепт не подразумевает использования крупных сухарей, только свежего хлеба.

Ингридиенты

  • Курица — 1 кг.;
  • Белый хлеб — 200 г.;
  • Молоко — 1 стакан;
  • Панировочные сухари — 50 г;
  • Сливочное масло — 100 г.;
  • Растительное масло — 50 г.;
  • Соль — по вкусу.
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Способ приготовления

  1. Замочите 100 граммов белого хлеба в половине от стакана молока.
  2. Пропустите через мясорубку куриное мясо с кожей и оставшийся белый хлеб.
  3. Добавьте в фарш две ложки сливочного масла и перемешайте. Посолите.
  4. Слепите из фарша котлеты.
  5. Обваляйте котлеты в 50 граммах панировочных сухарей.
  6. Обжарьте котлеты на растительном масле с двух сторон в течение четырех или пяти минут.
  7. Поставьте котлеты на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
  8. Растопите оставшееся сливочное масло и полейте им котлеты.

Ранее «Рамблер» писал о том, надо ли есть суп каждый день.

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