История появления и рецепт пожарской котлеты

Пожарская котлета сегодня встречается как в сетевых столовых, так и в дорогих ресторанах. Это блюдо хорошо знакомо и любимо как старшим поколением, так и молодежью. Однако мало кто знает историю появления этой позиции меню многих заведений и ее правильный рецепт.

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О том, как появилась пожарская котлета и как правильно ее приготовить, читайте в нашем материале.

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История появления пожарской котлеты

Существует несколько версий возникновения пожарских котлет. Большинство из начинаются в трактире в Торжке. Якобы туда приехали отобедать высокие гости, заказавшие котлету из говядины. Однако ее в заведении не оказалось, поэтому повариха приготовила из курятины. Они так понравились едоку, что он стал рекомендовать блюдо знакомым, назвав его по фамилии трактирщика Ивана Пожарского. А придумала новую позицию в меню его супруга Дарья.

Одна версия гласит, что тем, кто впервые попробовал пожарские котлеты, был Александр I в Осташкове. Другая утверждает, что это был Николай I. Третья легенда описывает, как рецептом будущего культового блюдо поделился с женой трактирщика Дарьей Пожарской французский турист. Ему нечем было платить за простой и питание, поэтому он рассказал хозяйке о рецепте котлет.

Независимо от того, как началась история пожарских котлет, они очень быстро стали популярны у любителей вкусно поесть. Эту позицию в меню торжокского трактира нахваливал в 1826 году сам Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня, спустя почти 200 лет, пожарские котлеты так или иначе пробовали многие россияне. А домохозяйки готовят их на собственных кухнях.

Рецепт пожарской котлеты

Сухарями пожарская котлета «обзавелась» уже в советское время. Классический ее рецепт не подразумевает использования крупных сухарей, только свежего хлеба.

Ингридиенты

Курица — 1 кг.;

Белый хлеб — 200 г.;

Молоко — 1 стакан;

Панировочные сухари — 50 г;

Сливочное масло — 100 г.;

Растительное масло — 50 г.;

Соль — по вкусу.

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Способ приготовления

Замочите 100 граммов белого хлеба в половине от стакана молока. Пропустите через мясорубку куриное мясо с кожей и оставшийся белый хлеб. Добавьте в фарш две ложки сливочного масла и перемешайте. Посолите. Слепите из фарша котлеты. Обваляйте котлеты в 50 граммах панировочных сухарей. Обжарьте котлеты на растительном масле с двух сторон в течение четырех или пяти минут. Поставьте котлеты на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Растопите оставшееся сливочное масло и полейте им котлеты.