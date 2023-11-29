История появления и рецепт пожарской котлеты
Пожарская котлета сегодня встречается как в сетевых столовых, так и в дорогих ресторанах. Это блюдо хорошо знакомо и любимо как старшим поколением, так и молодежью. Однако мало кто знает историю появления этой позиции меню многих заведений и ее правильный рецепт.
О том, как появилась пожарская котлета и как правильно ее приготовить, читайте в нашем материале.
История появления пожарской котлеты
Существует несколько версий возникновения пожарских котлет. Большинство из начинаются в трактире в Торжке. Якобы туда приехали отобедать высокие гости, заказавшие котлету из говядины. Однако ее в заведении не оказалось, поэтому повариха приготовила из курятины. Они так понравились едоку, что он стал рекомендовать блюдо знакомым, назвав его по фамилии трактирщика Ивана Пожарского. А придумала новую позицию в меню его супруга Дарья.
Одна версия гласит, что тем, кто впервые попробовал пожарские котлеты, был Александр I в Осташкове. Другая утверждает, что это был Николай I. Третья легенда описывает, как рецептом будущего культового блюдо поделился с женой трактирщика Дарьей Пожарской французский турист. Ему нечем было платить за простой и питание, поэтому он рассказал хозяйке о рецепте котлет.
Независимо от того, как началась история пожарских котлет, они очень быстро стали популярны у любителей вкусно поесть. Эту позицию в меню торжокского трактира нахваливал в 1826 году сам Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня, спустя почти 200 лет, пожарские котлеты так или иначе пробовали многие россияне. А домохозяйки готовят их на собственных кухнях.
Рецепт пожарской котлеты
Сухарями пожарская котлета «обзавелась» уже в советское время. Классический ее рецепт не подразумевает использования крупных сухарей, только свежего хлеба.
Ингридиенты
- Курица — 1 кг.;
- Белый хлеб — 200 г.;
- Молоко — 1 стакан;
- Панировочные сухари — 50 г;
- Сливочное масло — 100 г.;
- Растительное масло — 50 г.;
- Соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Замочите 100 граммов белого хлеба в половине от стакана молока.
- Пропустите через мясорубку куриное мясо с кожей и оставшийся белый хлеб.
- Добавьте в фарш две ложки сливочного масла и перемешайте. Посолите.
- Слепите из фарша котлеты.
- Обваляйте котлеты в 50 граммах панировочных сухарей.
- Обжарьте котлеты на растительном масле с двух сторон в течение четырех или пяти минут.
- Поставьте котлеты на 15 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
- Растопите оставшееся сливочное масло и полейте им котлеты.
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