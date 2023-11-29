Зимой как никогда необходимо поддерживать иммунитет, чтобы не разболеться к Новому году.

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Мы собрали самые вкусные и полезные рецепты морсов, против которых у вирусов нет шансов.

Клюквенный морс

Что нам понадобится:

- Клюква — 500 г.

- Вода — 2 л.

- Мед — 120 г.

Как готовим:

Размораживаем клюкву (или промываем, если она свежая). Разминаем ягоды и отделяем их от жмыха. Далее процеживаем через марлю. Заливаем водой жмых и доводим до кипения, снимаем с плиты и настаиваем примерно полчаса. Сок, который остался после процеживания, соединяем с медом и добавляем в морс. Ждем, пока морс остынет, и уже после этого разливаем по стаканам.

Облепиховый морс

Что нам понадобится:

- Облепиха — 300 г.

- Молотый имбирь — 1 ч. л.

- Вода — 1.5 л.

Как готовим:

Промываем ягоды облепихи и расталкиваем, пока ягоды не превратятся в кашу. Заливаем кипятком вместе имбирем и настаиваем примерно полчаса. Обязательно процедите морс через марлю, после этого морс можно смело употреблять. Диетологи рекомендуют употреблять морс после еды, чтобы не повредить слизистую желудка имбирным отваром.

Морс из калины

Что нам понадобится:

- Калина — 200 г.

- Вода — 700 мл.

- Сахар — 100 г.

Как готовим: