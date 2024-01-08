До Нового года осталось чуть больше месяца – это отличная мотивация сбросить пару лишних килограмм.

Многие люди мечтают похудеть и избавиться от лишних килограммов. И действительно, поддержание оптимального веса очень важно для здоровья. Но как добиться стройной фигуры? В первую очередь, нужно правильно питаться.

Похудение происходит только на дефиците калорий, когда расход энергии превышает ее поступление с пищей. Поэтому рацион должен быть сбалансированным и умеренно калорийным. В нем обязательно должны присутствовать полезные продукты, обеспечивающие организм всеми необходимыми витаминами, микро и макроэлементами.