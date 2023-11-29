Проще, чем кажется: как выбрать хороший творог

Натуральный творог — один из самых скоропортящихся продуктов. А значит, выбирать его нужно очень тщательно, внимательно изучив этикетку.

© Pixabay

Эксперт «Роспотребнадзора» Екатерина Головкова предупредила: не покупайте творог, если на нем нет маркировки и информации, где и из чего он произведен.

Видео дня

"Вероятность, что вам предложат качественную продукцию, конечно, есть. Но она невелика. Где и кем приготовлен этот продукт, в каких условиях он хранился — неясно", — пояснила эксперт.

Маркетолог Виталий Батаев пояснил, что наибольшая вероятность купить кота в мешке существует на продуктовых рынках.

"Там предлагают некий «фермерский» продукт, хотя такого определения в законодательстве не существует, это чистый маркетинг. Нередко «фермерский » творог — это продукт из ближайшего гипермаркета, просто вынутый из пачек и с большой наценкой".

Покупать творог на рынке стоит лишь в том случае, если вы абсолютно точно знаете, кем он произведен, и уверены в продавце, что он не хранит творог как попало.

Екатерина Головкова согласна. По ее словам, творог безопаснее покупать в супермаркетах, а не на рынке или розничных точках.

"Дело в том, что в крупных магазинах, особенно сетевых, этот продукт проходит систему многоступенчатой проверки, и можно увидеть, при какой температуре он хранится. Она не должна быть выше +6 градусов", — пояснила эксперт.

Также Екатерина Головкова советует внимательнее читать этикетку:

"Некоторые производители заменяют молочные жиры на жиры растительные. Сухое молоко, консерванты, загустители, стабилизаторы в составе творога тоже нежелательны", — считает эксперт.

При покупке творога в супермаркете важно изучить целостность упаковки продукта и срок его годности. То, как производитель назвал свой товар, тоже очень важно.

"Если на упаковке написано «творог», то в составе должны быть только молоко и сычужный фермент. Если товар называется «молокосодержащий продукт с заменителем жира», в нем, помимо молока и ферментов, будут присутствовать жиры немолочного происхождения, например пальмовое масло. Обычно такой продукт дешевле настоящего творога и содержит значительно меньше полезных веществ", — отметила Екатерина Головкова.

Как пояснила эксперт, главный компонент творога — молоко. Оно может быть цельным, нормализованным, обезжиренным, восстановленным.