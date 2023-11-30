Как долго можно хранить в холодильнике новогодние блюда

Праздничный стол на Новый год зачастую ломится от разных блюд. Эксперты рассказали, что делать с ними после торжества и как правильно хранить в холодильнике, чтобы продлить им «жизнь», избежав проблем с пищеварением.

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Такие салаты, как оливье, винегрет и прочие, можно приготовить заранее, но заправлять только перед подачей на стол. Если они стояли при комнатной температуре, их безопасный срок годности составляет до одних суток. Поэтому салаты рекомендуется хранить в холодильнике.

Колбасные и сырные нарезки хранятся до 36 часов, фруктовые — до 24, маринованные, квашеные овощи — до 36, консервы — до двух дней после открытия в холодильнике.

Оливье, сельдь под шубой, холодец хранятся не более 12 часов. Винегрет хранится немного дольше — до 18 часов в холодильнике. Красную икру можно есть в течение 5–6 дней в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой. Курица, обжаренная или запеченная, хранится до 36 часов, однако ее необходимо завернуть в фольгу или пищевую пленку.

Чтобы продукты в целом хранились в холодильнике дольше, предварительно его стоит вымыть и прибрать внутри. Консервированные продукты лучше не открывать до праздника. Предварительно можно нарезать ингредиенты для салатов или бутербродов, однако хранить их нужно отдельно, смешав все только перед подачей.

В морозильную камеру можно отправить мясо, птицу, гарниры, супы и некоторые свежие фрукты. Выпечку тоже можно хранить в морозилке, в отличие от бутербродов и соусов, передает портал Rsute.ru.