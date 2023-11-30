Россиян научили, как выбрать икру без паразитов и опасных добавок

В банках красной икры могут оказаться опасные добавки и паразиты, способные нанести вред здоровью. Директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова объяснила, как правильно выбирать деликатес к праздничному столу.

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«Прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации икры – она должна хранится при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов», – передает агентство «Прайм» слова эксперта.

По словам Лилии Котельниковой, если на производстве соблюдена технология переработки и проведена ветеринарно-санитарная экспертиза, то вероятность того, что продукт окажется некачественным, минимальна.

При выборе продукта первым делом надо обратить внимание на целостность банки. Кроме того, в ней не должно быть звука «бултыхания», который означает наличие в банке лишней жидкости.

Также специалист Роскачества отмечает, что в магазинах можно встретить натуральную икру, структурированную и имитированную. Структурированная икра – это запечатанный в капсулу джус (остаток рыбного производства), а имитированная изготавливается из водорослей.