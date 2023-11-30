Россиян научили, как выбрать икру без паразитов и опасных добавок

Россиян научили, как выбрать качественную икру
В банках красной икры могут оказаться опасные добавки и паразиты, способные нанести вред здоровью. Директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова объяснила, как правильно выбирать деликатес к праздничному столу.
«Прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации икры – она должна хранится при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов», – передает агентство «Прайм» слова эксперта.
По словам Лилии Котельниковой, если на производстве соблюдена технология переработки и проведена ветеринарно-санитарная экспертиза, то вероятность того, что продукт окажется некачественным, минимальна.
При выборе продукта первым делом надо обратить внимание на целостность банки. Кроме того, в ней не должно быть звука «бултыхания», который означает наличие в банке лишней жидкости.
Также специалист Роскачества отмечает, что в магазинах можно встретить натуральную икру, структурированную и имитированную. Структурированная икра – это запечатанный в капсулу джус (остаток рыбного производства), а имитированная изготавливается из водорослей.
Подделкой все три вида являться не будут, если на банке это указано. Однако недобросовестные производители могут смешать натуральную с имитированной, а в маркировке указать, что продукт натуральный. Фальсификат выдает низкая цена.