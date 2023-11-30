Эксперты рассказали, как правильно хранить оливье и холодец

Эксперты рассказали, как правильно хранить новогодние блюда, чтобы сохранить их свежесть. Об этом пишет Rsute.

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Салаты специалисты рекомендуют употребить в течение суток, если блюда долго стояли при комнатной температуре. Иначе их советуется хранить в холодильнике.

Нарезки из сыра и колбасы издание рекомендует хранить до 36 часов, фруктовые нарезки — до 24 часов, маринованные и квашеные овощи — до 36 часов, консервы — до 2 дней после вскрытия упаковки.

Издание также отметило, сколько можно хранить отдельные новогодние блюда. Так, срок годности оливье, селедки под шубой и холодца (при хранении в холодильнике) составляет не более 12 часов. Винегрет следует хранить до 18 часов и обновлять масляную заправку перед каждой подачей блюда на стол. Красную икру эксперты рекомендуют хранить в плотно закрытой стеклянной банке в течение 5-6 дней, а курицу — до 36 часов в закрытом виде (например, завернутую в пищевую пленку).

Специалисты советуют перед Новым годом очистить холодильник от испортившихся блюд, промыть все поверхности внутри, а консервы открывать прямо перед подачей или добавлением в блюдо. То же самое касается и заправок для салатов. Рекомендуется заморозить мясо, птицу, морепродукты, гарниры, выпечку и фрукты, если это все будет использоваться для приготовления блюда, а салаты, бутерброды и блюда с соусами лучше не ставить в морозильник, чтобы не испортить вкусовые качества любимой еды.