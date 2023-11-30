Гастроэнтеролог предупредила о вреде каш быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления быстро усваиваются организмом, но вместен с тем увеличивают аппетит и приводят к быстрому набору лишнего веса. Об этом в разговоре с «Доктором Питером» предупредила Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».

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Поэтому врач рекомендовала заменить их кашами долгой варки, которые улучшают работу кишечника, усваиваются медленно и дают ощущение сытости. Эти каши также богаты витаминами группы B, полезными для сердца, сосудов и нервной системы.

Лидерами по полезности Кашух назвала гречневую, пшенную и овсяную каши, которые богаты белком, витаминами и клетчаткой.