Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему полезен гранат и как часто можно его есть. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, в гранате есть много витаминов, минералов и микроэлементов, эта ягода — натуральный антиоксидант, который также хорошо влияет на ЖКТ, мочеполовую и эндокринную систему и имеет противовоспалительные и закрепляющие свойства. Гранат является источником фитоэстрогена, значит, его плоды помогут женщинам в период климакса и менопаузы.

Гранат, говорит врач, полезен для хрящей и суставов, а еще он содержит железо, поэтому его следует потреблять при железодефицитной анемии. Павлова отмечает, что в случае этой болезни мясо все равно будет эффективнее повышать уровень гемоглобина.

Павлова советует есть гранат с косточками, потому что в них также содержится много полезных веществ, в том числе и клетчатка.

«А вот гранатовый сок не рекомендую, как и любые другие соки. Велик риск раздражения слизистых оболочек желудка из-за повышенной кислотности. К тому же сок из плодов граната противопоказан при язвах, гастрите, и его лучше не давать маленьким детям».