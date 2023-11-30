Природное противоядие: чем полезны мандарины и как их выбрать

Мандарин — главный атрибут Нового года, ни одно застолье не обходится без этого фрукта. Однако из-за многообразия сортов люди не всегда могут выбрать самый вкусный плод. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, на что обратить внимание при покупке фрукта.

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Польза и вред

По словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, мандарин, помимо вкусовых качеств, обладает большим количеством полезных свойств.

— В мандаринах много лимонной кислоты, которая нейтрализует вредные соединения и считается своего рода природным противоядием. Поэтому в них полностью отсутствуют нитраты, — пояснила специалист.

Этот фрукт содержит большое количество различных витаминов. Как рассказала диетолог, в мандаринах много аскорбиновой кислоты из-за большого содержания витамина С. Также в фрукте есть витамины группы В и К, витамины D и P. В составе цитруса есть и минералы: кальций, магний и калий. И самое интересное, что это природный антидепрессант.

При этом Писарева обратила внимание, что в мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура с белой сеточкой. Верхний слой насыщен различными маслами, флавоноидами и кислотами.

Но, несмотря на всю пользу фрукта, для некоторых людей они могут быть опасны, предупредила врач:

— Их не стоит есть при остром нефрите, гепатите, холецистите, а также тем, у кого есть язвы желудка. Мандарин может навредить и людям с сахарным диабетом, так как в его составе много сахара. Поэтому рекомендовано есть не больше 5–6 плодов в сутки.

Как выбрать

Писарева также рассказала, на что обращать внимание при выборе мандаринов:

— Нужно смотреть на целостность фрукта, на нем не должно быть повреждений. В зависимости от сорта они могут быть как плотными, так и более мягкими.