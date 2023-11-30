Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», почему нельзя сочетать молоко с другими продуктами.

Она объяснила, что с возрастом в организме человека снижается выработка фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар. По этой причине большинство людей чувствует вздутие живота после употребления продукта. В некоторых случаях симптомом может быть даже подташнивание. Все из-за того, что взрослый человек плохо переваривает молоко.

Также диетолог порекомендовала не сочетать молоко с белым хлебом: за этим может последовать метеоризм и диспепсия.

С молоком можно сочетать крупы, однако Соломатина подчеркнула, что запивать еду — нецелесообразно. Поэтому взрослым людям следует употреблять в пищу только кисломолочные продукты. В процессах брожения лактозу «побеждают» молочнокислые бактерии, облегчая работу ЖКТ.

Эксперт заверила, что после кефира или йогурта проблем с пищеварением не будет, а эти продукты с легкостью будут усвоены.