Рецептом оливье поделилась жительница Армении

Предновогодние недели – время кулинарных экспериментов. Хозяйки стран Содружества выбирают лучший рецепт оливье для праздничного стола. В Армении салат делают с добавлением отварного мяса и домашнего майонеза. В этом году средний чек на ингредиенты вырос на 10%. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

Опытная хозяйка Армине Бежанян уверена: для оливье с армянским акцентом нужна качественная говядина и только домашний майонез. Остальное – по классике. За продукты для салата на четверых в Армении нужно заплатить в среднем 1500 драмов – это почти 350 рублей. Если обычный майонез можно купить примерно за 100 рублей, то домашний обойдется в полцены.

«Я заранее запекла картошку и морковку в духовке. Обязательно советую делать это именно так. Во-первых, овощи так лучше сохраняют витамины, а во-вторых, кастрюлю мыть не нужно, а вот яйца и говядину отвариваю», – поделилась жительница Еревана Армине Бежанян.

В почти готовый салат добавляют консервированный зеленый горошек и маринованные огурцы. Армянские хозяйки предпочитают не покупать соленья, а делать это в домашних условиях.

«Нарезаем овощи очень мелко и красиво для нашего оливье», – добавила жительница Еревана Армине Бежанян.

«Что-то у меня не получается маленькими кусочками, как показывает Армине. Мне кажется, я настроена на борщ сегодня», – сказала корреспондент Анна Ширханян.

Для хозяйки с математическим образованием нет проблем с расчетами и в кулинарии. Армине все делает на глаз. Большинство рецептов, по которым она готовит – ее собственные.

«Сейчас я покажу, как приготовить домашний майонез. Для этого нам нужно яйцо, желток обязательно должен быть в середине, ложка горчицы, оливковое масло, соль и немного перца. И погружным блендером взбиваем около двух минут», – рассказала Бежанян.

«Настоящий майонез!» – заявила корреспондент Анна Ширханян.