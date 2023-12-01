Признаки качественного мандарина назвала эксперт по продовольствию
Произошедшее в России за месяц снижение средней розничной цены на мандарины на 14% обусловлено сезонностью этих фруктов. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» заявила представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Ирина Нагайцева.
«Мандарины обычно дешевеют к Новому году. Примерно с ноября начинаются поставки из северного полушария – в основном, из Турции, где короче логистика, соответственно, ниже расходы на транспортировку, поэтому розничные торговцы имеют возможность предложить покупателям фрукты по стоимости ниже, чем до ноября», – объяснила эксперт.
По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, средняя оптовая цена на мандарины сейчас немного ниже 82 рублей за килограмм, при этом розничные цены могут отличаться, поскольку их устанавливают торговые сети. Эксперт полагает, что ближе к Новому году продавцы будут активнее предлагать мандарины по акциям и со скидками.
Ирина Нагайцева сообщила, что основной поставщик мандаринов на российский рынок – Турция, обеспечивающая больше половины импорта. Также фрукты привозят из Египта, Марокко, ЮАР, Пакистана. Мандарины их Абхазии составляют лишь 4-6% рынка, отмечает она. Эксперт при выборе мандаринов рекомендует обратить внимание на цвет кожуры, размер плода и степень его мягкости.
«Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. Не допускается механических повреждений, вредителей, загрубевших поверхностей и плесени. Небольшие внешние дефекты допустимы, они не влияют на вкус и качество. Мы не рекомендуем покупать мандарины с темными точками на кожуре, с вмятинами и слишком мягкими участками – это означает, что плод начал подгнивать. Также не стоит покупать перезревшие и лежалые фрукты. Они имеют слабовыраженный вкус, и их легко узнать по отстающей кожуре, под которую могут проникнуть бактерии. Важный момент: листочки не являются показателями свежести, скорее, это маркетинговый ход. Продавцы оставляют их для привлечения внимания», – рассказала Ирина Нагайцева.