Признаки качественного мандарина назвала эксперт по продовольствию

«Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. Не допускается механических повреждений, вредителей, загрубевших поверхностей и плесени. Небольшие внешние дефекты допустимы, они не влияют на вкус и качество. Мы не рекомендуем покупать мандарины с темными точками на кожуре, с вмятинами и слишком мягкими участками – это означает, что плод начал подгнивать. Также не стоит покупать перезревшие и лежалые фрукты. Они имеют слабовыраженный вкус, и их легко узнать по отстающей кожуре, под которую могут проникнуть бактерии. Важный момент: листочки не являются показателями свежести, скорее, это маркетинговый ход. Продавцы оставляют их для привлечения внимания», – рассказала Ирина Нагайцева.