Какие продукты можно замораживать, а какие не стоит

Заморозка продуктов — действительно отличный способ сохранить их свежесть и питательность на долгое время. Многие кидают в морозилку чуть ли не всё, что попадается под руку: от нарезанной зелени до жареных котлет. На деле далеко не всё продукты можно замораживать, а некоторые требуют особого подхода. Разбираемся, что лучше не отправлять в морозилку и как правильно размораживать еду.

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Оглавление

Видео дня

Мясо и птица

Рыба и морепродукты

Овощи, фрукты и ягоды

Хлеб и тесто Какие продукты можно замораживать:

Сливочное масло

Жидкость в стеклянных бутылках

Свежие яйца в скорлупе

Жареные продукты Какие продукты нельзя замораживать

Какие продукты можно замораживать

Мясо и птица

Их можно замораживать в целом виде или порезанными кусками. Перед замораживанием необходимо удалить кости и жир. Мясо и птица могут лежать в морозильной камере до 6 месяцев.

Рыба и морепродукты

Аналогично могут быть заморожены целиком или кусками. Перед замораживанием стоит удалить кишки и чешую. В замороженном состоянии могут пролежать до 6 месяцев.

Овощи, фрукты и ягоды

Тоже допускается нарезка. Некоторые овощи, такие как брокколи и горох, необходимо предварительно обработать кипятком. Овощи, фрукты и ягоды могут находиться в морозилке дольше — до 12 месяцев.

Хлеб и тесто

Тоже можно класть в морозилку как целиком, так и кусками. Пробыть в камере они могут не больше 3 месяцев.

Какие продукты нельзя замораживать

Сливочное масло

Его не рекомендуют замораживать, так как оно может потерять свой вкус и текстуру. Лучше покупать масло в небольших упаковках, чтобы точно съесть его в пределах срока годности.

Жидкость в стеклянных бутылках

Здесь проблема заключается в таре: стекло может лопнуть при замораживании. Лучше перелить напиток в пластиковую бутылку.

Свежие яйца в скорлупе

Схожая с бутылками проблема: скорлупа тоже может лопнуть в процессе заморозки. А вот варёные замораживать в целом можно.

Жареные продукты

Их замораживать не советуют, поскольку они могут потерять не только вкус, но и текстуру. Так что уже готовые котлеты лучше есть свежими.

Как правильно замораживать продукты

Перед замораживанием продукты необходимо упаковать в плотно закрывающиеся контейнеры или пакеты. Не забудьте пометить упаковку с датой замораживания и содержимым. Затем отправьте продукты в камеру, где температура составляет –18 градусов.

Как правильно размораживать продукты