Какие продукты можно замораживать, а какие не стоит
Заморозка продуктов — действительно отличный способ сохранить их свежесть и питательность на долгое время. Многие кидают в морозилку чуть ли не всё, что попадается под руку: от нарезанной зелени до жареных котлет. На деле далеко не всё продукты можно замораживать, а некоторые требуют особого подхода. Разбираемся, что лучше не отправлять в морозилку и как правильно размораживать еду.
Оглавление
- Мясо и птица
- Рыба и морепродукты
- Овощи, фрукты и ягоды
- Хлеб и тесто
- Сливочное масло
- Жидкость в стеклянных бутылках
- Свежие яйца в скорлупе
- Жареные продукты
Какие продукты можно замораживать
Мясо и птица
Их можно замораживать в целом виде или порезанными кусками. Перед замораживанием необходимо удалить кости и жир. Мясо и птица могут лежать в морозильной камере до 6 месяцев.
Рыба и морепродукты
Аналогично могут быть заморожены целиком или кусками. Перед замораживанием стоит удалить кишки и чешую. В замороженном состоянии могут пролежать до 6 месяцев.
Овощи, фрукты и ягоды
Тоже допускается нарезка. Некоторые овощи, такие как брокколи и горох, необходимо предварительно обработать кипятком. Овощи, фрукты и ягоды могут находиться в морозилке дольше — до 12 месяцев.
Хлеб и тесто
Тоже можно класть в морозилку как целиком, так и кусками. Пробыть в камере они могут не больше 3 месяцев.
Какие продукты нельзя замораживать
Сливочное масло
Его не рекомендуют замораживать, так как оно может потерять свой вкус и текстуру. Лучше покупать масло в небольших упаковках, чтобы точно съесть его в пределах срока годности.
Жидкость в стеклянных бутылках
Здесь проблема заключается в таре: стекло может лопнуть при замораживании. Лучше перелить напиток в пластиковую бутылку.
Свежие яйца в скорлупе
Схожая с бутылками проблема: скорлупа тоже может лопнуть в процессе заморозки. А вот варёные замораживать в целом можно.
Жареные продукты
Их замораживать не советуют, поскольку они могут потерять не только вкус, но и текстуру. Так что уже готовые котлеты лучше есть свежими.
Как правильно замораживать продукты
Перед замораживанием продукты необходимо упаковать в плотно закрывающиеся контейнеры или пакеты. Не забудьте пометить упаковку с датой замораживания и содержимым. Затем отправьте продукты в камеру, где температура составляет –18 градусов.
Как правильно размораживать продукты
Продукты стоит размораживать в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов. Оставьте продукты в закрытой упаковке, чтобы сохранить их свежесть. Использовать размороженные продукты нужно в течение 24 часов.