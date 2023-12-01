Роскачество: 38% продаваемого меда можно отнести к подделкам

Роскачество запускает проект по ежемесячному мониторингу качества продаваемого в России меда. Об этом со ссылкой на главу организации Максима Протасова сообщает ТАСС.

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"С сегодняшнего дня (…) мы начинаем регулярный, ежемесячный мониторинг качества российского меда. Мы будем исследовать мед на торговых полках нашей страны, на ярмарках", — сказал Протасов на пресс-конференции по этому поводу.

Глава Роскачества пояснил, что Россия входит в тройку основных потребителей меда в мире. По его данным, около 80% населения нашей страны употребляет мед, каждый шестой россиянин делает это ежедневно.

Наибольшей популярностью мед пользуется в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Более других востребованы липовый, цветочный и гречишный сорта. Из существующих на рынке меда проблем Протасов назвал фальсификацию продукта, продажу дешевых видов меда под видом дорогих и продажу "обычного" меда под видом раскрученных региональных брендов.