Как приготовить оливье по-азербайджански
Главный новогодний салат в Азербайджане за год подорожал на 30%. В отличие от классического оливье в стране в него добавляют еще один ингредиент – гранат, передает корреспондент Нигяр Золина.
Оливье в Азербайджане любят готовить по стандартному рецепту, но у каждой хозяйки и каждого повара все равно есть свои секреты, которые делают салат отличным от других. Например, куриная грудка вместо докторской колбасы. «Мы ее не отвариваем, а жарим, добавляя только соль, перец и паприку. В последнее время некоторые хозяйки маринуют ее в кизиловом пюре. Так салат приобретает более насыщенный вкус и получается с легкой ноткой копчености и кислинки. Это такая отсылка к дореволюционному рецепту», – рассказала помощник повара Канфура Мамедова. Картофель для салата отваривают не до полной мягкости, в блюдо добавляют яичный белок, желтки не приветствуются, а огурцы – только свежие и без семечек.
«Мы не добавляем маринованные огурцы. Это делается для того, чтобы салат хранился дольше», – рассказала Канфура Мамедова. По той же причине зеленый горошек стараются класть максимально сухим.
В оливье добавляют зеленый лук, укроп и кинзу. Заправляют салат перед подачей на стол. Многие предпочитают смешивать майонез со сметаной. Хозяйки говорят, так полезней и вкуснее. И куда же без национального символа – граната. Некоторые добавляют его в салат.
На семью из четырех человек на салат оливье придется потратить 10 манатов (520 рублей).