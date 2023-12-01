Как приготовить оливье по-азербайджански

Оливье в Азербайджане любят готовить по стандартному рецепту, но у каждой хозяйки и каждого повара все равно есть свои секреты, которые делают салат отличным от других. Например, куриная грудка вместо докторской колбасы. «Мы ее не отвариваем, а жарим, добавляя только соль, перец и паприку. В последнее время некоторые хозяйки маринуют ее в кизиловом пюре. Так салат приобретает более насыщенный вкус и получается с легкой ноткой копчености и кислинки. Это такая отсылка к дореволюционному рецепту», – рассказала помощник повара Канфура Мамедова. Картофель для салата отваривают не до полной мягкости, в блюдо добавляют яичный белок, желтки не приветствуются, а огурцы – только свежие и без семечек.