Какое молоко самое неподходящее для смешивания с кофе

Кофе с молоком - именно таким привыкли пить этот ароматный напиток россияне. Считается, что молоко убирает горечь, улучшая вкус кофе. О том, какое именно молоко лучше добавлять в напиток, РИА Новости рассказала руководитель группы бренд-бариста компании «Милфудс» Дарья Соболева.

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Для приготовления любимого напитка подойдет не любая молочная продукция, животное молоко будет уместно всегда, а вот альтернативное - нет, прежде всего указала специалист. Среди таковых – соевое и овсяное, они плохо сочетаются с кофе, у которого есть кислинка во вкусе, разъяснила эксперт.

Такое молоко не обладает достаточной сладостью, как, к примеру, у молочных напитков, изготовленных на основе кокоса или орехов, пояснила Соболева. К более кислотному кофе не подойдет и банановое молоко, которое имеет специфический и тоже немного кислый вкус, уточнила бариста.

Не поможет улучшить вкус кофе с кислинкой и жирное молоко или сливки: от жирности добавки вкус напитка никак не изменится, это повлияет только на его плотность – он может стать более водянистым. «Но сказать, что кофе от этого испортится, нельзя», – пояснила эксперт.