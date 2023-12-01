Названы популярные продукты, высасывающие здоровье из людей

Врач-диетолог Марина Сорокина назвала популярные продукты, которые, вместо того чтобы обогащать организм человека полезными веществами, лишь высасывают из него здоровье и жизненные силы.

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Речь идёт об энергетических напитках, газированной воде, кофе, покупных соках, полуфабрикатах и соусах. Специалист рекомендует уменьшить их потребление или полностью исключить из своего рациона, передаёт Pravda.Ru.

Как пояснила диетолог, энергетики и газировка вызывают проблемы с пищеварением, сердцем и щитовидной железой. Кофе полезен только в умеренных количествах. Однако, более двух чашек в день может вызывать раздражительность, повышенную эмоциональную возбудимость и учащенное сердцебиение.

Полуфабрикаты, предупредила Сорокина, нельзя употреблять чаще, чем два раза в неделю, так как в них содержится много добавок, сахара, соли и калорий, что повышает риск развития депрессии и бессонницы.

Готовые соусы, по её словам, содержат большое количество сахара, который может вызывать резкие перепады настроения. В этой связи она советует приготавливать их самостоятельно летом.

«В покупных фруктовых соках нет натуральных фруктов, а значит, они приносят минимальную пользу для здоровья. Зато они содержат избыток сахара, красителей и усилителей вкуса. Поэтому они могут способствовать набору веса и возникновению депрессии», – резюмировала специалист.