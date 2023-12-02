Крем из тыквы с фетой: готовим идеальную закуску к свежему хлебу
Если вы не любите тыкву, вы просто не умеете ее готовить! Предлагаем прекрасный вариант закуски, которая подойдет к гренкам или свежему хлебу. Поверьте, ваши гости будут в настоящем восторге!
Ингредиенты:
Тыква — 400-450 г
Фета — 350-400 г
Соль, перец, мускатный орех
Оливковое масло
Чеснок — 1 зубчик
Для подачи: орехи, мед, кусочки тыквы
Процесс приготовления:
Тыкву очистите, нарежьте на кубики.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Тыкву сбрызните малом, приправьте солью, перцем, мускатным орехом. Выпекайте около 20 минут.
В блендере взбейте готовую остывшую тыкву с фетой и чесноком.
Подавайте с орехами и медом.
Фото: ТГ-канал