Крем из тыквы с фетой: готовим идеальную закуску к свежему хлебу

Если вы не любите тыкву, вы просто не умеете ее готовить! Предлагаем прекрасный вариант закуски, которая подойдет к гренкам или свежему хлебу. Поверьте, ваши гости будут в настоящем восторге!

Крем из тыквы с фетой: готовим идеальную закуску к свежему хлебу
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Ингредиенты:

Тыква — 400-450 г

Фета — 350-400 г

Соль, перец, мускатный орех

Оливковое масло

Чеснок — 1 зубчик

Для подачи: орехи, мед, кусочки тыквы

Процесс приготовления:

Тыкву очистите, нарежьте на кубики.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Тыкву сбрызните малом, приправьте солью, перцем, мускатным орехом. Выпекайте около 20 минут.

В блендере взбейте готовую остывшую тыкву с фетой и чесноком.

Подавайте с орехами и медом.

Фото: ТГ-канал