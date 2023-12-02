Стало известно, сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Эндокринолог Павлова рассказала, сколько мандаринов можно съесть в день без вреда для здоровья
Мандарины принесут пользу организму, если ими не злоупотреблять, сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, Допустимо съедать до пяти небольших плодов в день. При этом лучше разделить дневную норму на несколько приемов.
Павлова подчеркнула, что в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Витамины А и С, содержащиеся в этих фруктах, помогают укрепить зубы, кости и иммунитет.
Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Ирина Нагайцева рассказала телеканалу «МИР 24», с чем связано снижение цен на мандарины. За месяц средняя оптовая стоимость снизилась на 2%, а среднерозничная – сразу на 14%.