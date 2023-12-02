Стало известно, сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Мандарины принесут пользу организму, если ими не злоупотреблять, сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

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По словам специалиста, Допустимо съедать до пяти небольших плодов в день. При этом лучше разделить дневную норму на несколько приемов.

Павлова подчеркнула, что в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Витамины А и С, содержащиеся в этих фруктах, помогают укрепить зубы, кости и иммунитет.