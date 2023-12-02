Новогодний стол на год Зеленого Дракона: что приготовить и как украсить

Встреча Нового года за праздничным столом - одна из самых любимых в России традиций. Вне зависимости от того, приглашаем ли мы гостей к себе или же сами отправляемся в гости, богато накрытый стол является залогом хорошего времяпровождения. В преддверии новогодних праздников "РГ" рассказывает, что обязательно поставить на новогодний стол на год Зеленого Дракона, а какие блюда не стоит готовить. Делимся вариантами сервировки и оригинальными рецептами.

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Символ Года Зеленый Деревянный Дракон - особенности и характер

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Хозяином 2024 года по восточному календарю является Зеленый Деревянный Дракон. На востоке очень почитают драконов и верят, что эти мифические существа - воплощение силы, мудрости и благополучия.

Считается, что Дракон также означает решительность и творчество, символизирует стремление к балансу и гармонии. Цвет волшебного покровителя - зеленый - тоже выбран неслучайно. На Востоке этот цвет связывают с человеческим обновлением, процветанием и развитием, так что зеленый дополнительно усиливает характерные черты дракона.

Зеленый Деревянный Дракон ценит честность, справедливость и преданность близким, неслучайно в китайской новогодней традиции особое место отводится поминовению предков.

Что обязательно должно быть на столе

На востоке убеждены, что Дракон - очень могущественное существо. Он может управлять погодными явлениями, дракону подвластны стихии, от него же зависит человеческое благополучие. Поэтому если вы хотите добиться расположения и покровительства Дракона в новом году, на праздничном столе обязательно должна быть еда, которая точно придется ему по вкусу.

Среди приготовленного обязательно должны присутствовать традиционные китайские блюда из мяса, птицы, рыбы и овощей, а также фрукты и сладости в большом количестве. Дракон в культуре Востока традиционно ассоциируется с щедростью, поэтому в ваших интересах сделать так, чтобы новогодний стол ломился от яств и был красиво сервирован.

Угощения должны быть как можно более разнообразными. Подать на стол можно как традиционные восточные блюда, так и современные, а лучше всего - все вместе. Однако не забывайте, в год Дракона в новогоднем меню обязательно должны присутствовать следующие блюда:

салаты с мясом курицы или индейки;

блюда с использованием яиц;

разнообразные закуски;

жареный рис;

национальная китайская еда - вонтоны, димсамы и др.

жаркое в восточном стиле;

яблоки и другие фрукты;

оригинальные десерты на основе фруктов и сладостей.

Что нельзя готовить на Год Зеленого Дракона

Если верить легендам, хозяин 2024 года имеет особое отношение к пище. Дракон любит, когда еды много и она разнообразна. Но есть и свои исключения, которые рекомендуется учитывать при составлении новогоднего меню.

На праздничный стол на год Дракона лучше не подавать блюда из зайца или кролика - считается, что это может оскорбить мифического покровителя года.

Кроме того, чтобы не отпугнуть удачу, стоит избежать слишком большого количества блюд на основе полуфабрикатов, а также какой-либо еды с резким запахом.

С крепкими и шипучими спиртными напитками стоит быть осторожным - они могут не понравиться символу 2024 года.

Как правильно украсить стол

В Китае Новый год отмечают с особой торжественностью. Поэтому сервировка вашего праздничного стола должна не просто быть разнообразной и красочной, но и соответствовать предпочтениям символа года.

Желательно сервировать стол в цветах, которые нравятся Дракону: зеленом, красном, золотом. Избегайте белого - в Китае он считается траурным цветом. Для декорирования стола на год Дракона можно использовать элементы, связанные с символикой этого существа. Например, поставить на стол оригинальную статуэтку дракона, украсить блюда изображениями дракона или использовать скатерть и салфетки с таким рисунком.

Добавьте зеленые и золотые акценты, так как эти цвета ассоциируются с богатством и успехом. Например, поставьте рядом со столом вазы с еловыми ветками или экзотичными цветами.

Помните, украсить стол можно даже съедобными предметами. Обыкновенные мандарины или яблоки разных цветов добавят вашему празднику яркость и восточные нотки.

Рецепты на год Дракона

Чтобы неожиданно порадовать гостей и себя, приготовьте для новогоднего стола что-то новое и необычное. Делимся подборкой оригинальных рецептов с фото и пошаговой инструкцией, которые будут особенно актуальны на год Дракона.

Жареные баклажаны в устричном соусе

Китайские хрустящие жареные баклажаны со свежими овощами в устричном соусе будут отличным выбором для легкой и полезной закуски. Это традиционное китайское блюдо придаст празднику восточного колорита и будет красиво смотреться на новогоднем столе.

Чтобы приготовить жареные баклажаны с овощами в устричном соусе, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Баклажаны - 2 шт.

Помидоры - 3 шт.

Огурцы - 2 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Устричный соус - 1 ч. л.

Соевый соус - 1 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Сахар - щепотка

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кубиками размером около 2 см и слегка посолите. Оставьте в холодной воде на 15-20 минут, чтобы удалить горечь. Затем промойте баклажаны и обсушите при помощи бумажных полотенец.В сковороде нагрейте масло на среднем огне. Баклажаны обжарьте до золотистости со всех сторон, примерно по 3-4 минуты на каждую сторону. Положите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.В небольшую миску налейте устричный соус, соевый соус, добавьте измельченный чеснок, соль, сахар и перец. Хорошо перемешайте.

Полейте жареные баклажаны с получившимся соусом и добавьте свежие нарезанные помидоры и огурцы. Подавайте блюдо теплым. Тарелку можно украсить зеленью или кунжутом.

Пекинская утка

Утка по-пекински - еще одно традиционное блюдо китайской кухни, которое готовится из утки, маринованной в специях и запеченной в духовке. Пекинская утка станет прекрасной альтернативой блюдам из курицы или индейки и точно понравится вам и вашим гостям.

Для приготовления утки по-пекински вам понадобятся:

Утка - 1 шт.

Соевый соус - 4 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Чеснок - 3 зубчика

Имбирь - 1 ст. л.

Соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Тщательно промойте и обсушите утку. Разрежьте ее на порционные куски.Приготовьте маринад. Для этого смешайте соевый соус, сахар, мед, хорошо измельченный чеснок и имбирь. Посыпьте солью и перцем.Залейте утку маринадом на 1-2 часа. За это время утка должна пропитаться ароматом чеснока и имбиря.Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите утку на противень, предварительно смазанный маслом. Запекайте утку в духовке примерно 1 час.

Готовую утку подавайте с гарниром из овощей или риса. Украсьте блюдо свежим розмарином.

Печенье с ананасовой начинкой Фэнлису

Этот необычный десерт пользуется большой популярностью на Востоке. Фэнлису представляет из себя печенье с нежной ананасовой начинкой и придется по вкусу самым избалованным сладкоежкам.

Для приготовления этого десерта вам понадобятся следующие ингредиенты:

Мука - 2 стакана

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 0,5 стакана

Куриное яйцо - 1 штука

Соль - щепотка

Ананасы консервированные - 500 г (1 банка)

Сахарная пудра - для украшения

Приготовление:

Взбить заранее размягченное сливочное масло с сахаром до пышности. Затем добавить яйцо, продолжая взбивать.Постепенно всыпать муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Замесить тесто и дать ему полежать 30 минут.Раскатать тесто в пласт толщиной 0,5 см и с помощью стакана вырезать из него кружочки диаметром 5-6 см.В центр каждого кружочка положить чайную ложку ананасового пюре. Защипнуть края теста, формируя печенье.Выпекать печенье при 180 градусах в заранее разогретой духовке в течение 15 минут.Готовое печенье посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Для оригинальной подачи рекомендуется украсить ягодами и листиками мяты.