Россиянам объяснили, как правильно выбрать творог в магазине

Творог может оказаться опасным для здоровья из-за поступления на производство некачественного сырья, нарушения санитарных норм, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения продукта. О том, на что обратить внимание при его выборе в магазине, рассказала специалист Роскачества Анна Артемова.

«Нежелательные бактерии могут появляться в продукте, например при несоблюдении требований к закваскам. Такая же ситуация может быть при использовании молока не первой свежести», – объяснила Артемова.

Специалист отметила, что определить наличие таких нежелательных бактерий в продукте, например кишечной палочки, визуально определить невозможно. Поэтому есть несколько правил при выборе творога.

Во-первых, необходимо посмотреть срок годности на упаковке, а во-вторых, посмотреть на условия хранения творога. Он должен храниться в холодильнике. Также в магазинах на каждом из холодильников есть датчик температуры: творог должен храниться при температуре от +2 до +6 градусов, пишет radiosputnik.ru.

В Роскачестве отметили, что многие продукты из потребительской корзины продаются с недовесом. Среди них и творог, так из 33 банок стандартного веса в 350 граммоа только одна соответствует заявленной на упаковке граммовке.