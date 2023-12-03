Чем заменить хлеб, если хотите от него отказаться: совет диетолога

Советы «исключить выпечку и сладкое» из рациона для многих звучат как приговор. Если перед шоколадкой еще можно устоять, то утолить голод без хлеба с непривычки может быть попросту невозможно. При этом стоит понимать, что не весь хлеб одинаково вреден или полезен. Все зависит от наличия в нем искусственных добавок, сахара, а также от сорта.

© Super.ru

«Хлеб нельзя есть людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу и при сахарном диабете. А ржаной хлеб не стоит употреблять в пищу при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря», — объяснила диетолог Редина в интервью «Вечерней Москве».

При этом на состав хлебцев важно обращать внимание так же, как и на состав хлеба. Эксперт отметила, что без хлебобулочных изделий в рационе вполне можно обойтись. И все же не стоит винить хлеб во всех смертных грехах и отказываться от него без повода.