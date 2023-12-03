Что поставят на стол россияне в новогоднюю ночь: результаты удивят

Россияне не изменяют сложившимся в стране традициям в части новогоднего меню. Большинство соотечественников поставят на праздничный стол любимые с детства салаты – оливье и сельдь под шубой. На горячее – запеченная курица и мясо по-французски. «ФедеалПресс» расскажет, чем еще будут радовать себя россияне под бой курантов.

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«В ожидаемый топ блюд, которые россияне хотят видеть на новогоднем столе, попали оливье (64 %), сельдь под шубой (36 %) и крабовый салат (30 %)», – приводит данные проведенного опроса «Газета.Ru».

По данным исследования, в настоящее время россияне не изменяют «советским» предпочтениям, которые передаются из поколения в поколение.

Так, половина наших соотечественников будет на горячее готовить запеченную курицу, мясо по-французски и утку с яблоками или апельсинами.

«Бутерброды с икрой окажутся на столе только у 28 % россиян, а со шпротами – у 6 %. Из десертов опрошенные отдают предпочтение имбирному печенью (22 %), торту (12 %) и сладким пирожкам (10 %)», – сообщают организаторы исследования.

А вот отношение к алкоголю за последние годы у россиян изменилось. Только 12 % поднимут под бой курантов традиционный бокал шампанского; почти треть опрошенных предпочитает провести время, потягивая глинтвейн.