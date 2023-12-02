Какие продукты к новогоднему столу можно приобрести уже сейчас?

Доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров напомнил россиянам о том, какие продукты к новогоднему столу можно приобрести сейчас, а с какими лучше повременить. Например, уже в начале декабря следует запастись консервами и соленьями с большим сроком годности - кукурузой, горошком и оливками, а также проверенной качественной икрой. Специалиста цитирует RT.

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Быстров посоветовал положить свежую икру в морозилку и переместить в холодильник за день-два до Нового года. Развесные соленья можно купить не раньше, чем за десять дней до праздничного стола. После приобретения их рекомендуется переложить в чистые стеклянные банки с крышками. Сырокопченую и сыровяленую колбасу тоже можно купить заранее, а вот варено-копченую или вареную лучше взять за 3-4 дня до застолья.