Пять специй, которые помогут улучшить здоровье

Одна из самых полезных специй – куркума. Она работает как антиоксидант, помогает бороться с воспалительными процессами, улучшает работу мозга и уменьшает вероятность развития некоторых видов рака. Однако куркумин не очень хорошо усваивается организмом, но ему в этом может помочь черный перец (их рекомендуют употреблять одновременно).

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Еще одна из самых популярных специй – корица. Она имеет антисептические свойства, борется с депрессией и тревожностью. Также ученые выяснили, что эта специя помогает минимизировать вред от еды с высоким содержанием жира, уменьшает количество "плохого" холестерина и понижает артериальное давление.

Корень имбиря часто употребляют во время простуды, заваривая с ним в чай. Эксперты отмечают, что эта специя действительно поможет унять озноб и согреться, а также смягчит другие симптомы. Но имбирь будет полезен и здоровому человеку. Он может при вздутии и тошноте, понизит уровень сахара в крови, а также имбирь стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира. Кроме того, он даже способен снять боль при менструации.

О том, что чеснок обладает целым рядом полезных свойств, знают все. В некоторых случаях он работает даже лучше многих лекарств, а также прекрасно борется с простудой и сокращает период восстановления. Однако стоит учесть, что антибактериальные свойства теряются при нагреве – чеснок нужно есть свежим.

Продлить жизнь также поможет острый перец чили. В нем содержится капсаицин, который обладает свойством улучшать метаболизм, влиять на липидный профиль и уровень холестерина в крови и на воспалительные процессы.

Специалисты также отмечают, что специи могут быть противопоказаны людям с проблемами ЖКТ. Поэтому злоупотреблять не стоит, а лучше проконсультироваться с врачом.