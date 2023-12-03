Россиянам рассказали о доступных альтернативах для здорового питания

Врачи и специалисты по здоровому питанию предлагают доступные и более бюджетные варианты замены популярных, но дорогих продуктов, подчеркивая их полезные свойства и приемлемую стоимость. Нутрициолог Дарья Русанова из компании «Новабиом» выделила несколько альтернатив, которые могут заменить экзотические продукты и дорогостоящие ингредиенты в рационе, пишет «Известия» ссылаясь на статью агентства "Прайм".

© Ferra.ru

Она отметила, что кета, сельдь и другие виды рыбы являются более доступными источниками омега-3, чем дорогие сорта, такие как форель и семга. Кроме того, вместо дорогих видов мяса можно использовать нежирные альтернативы, такие как куриное или филе индейки, подчеркнула эксперт.

Русанова также подчеркнула полезность белокочанной капусты, брокколи и других доступных овощей вместо более дорогих и экзотических видов. Она призвала делать выбор в пользу более доступных продуктов, поддерживая при этом разнообразие и баланс в рационе для поддержания здоровой микробиоты кишечника.