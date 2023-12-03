Кетодиета – это диета, основанная на высоком содержании жиров и низком содержании углеводов, которая может помочь людям, страдающим от эпилепсии. Диета была разработана в 1920 году и до сих пор остается одним из наиболее эффективных методов лечения болезни. «Рамблер» расскажет, правда ли, что кетодиета помогает от эпилепсии.

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Кетоз —процесс, который заключается в выживании организма при недостаточном потреблении пищи. При этом из свободных жирных кислот, поступающих из жировых запасов, в печени будут вырабатываться кетоны.

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Как работает кетодиета?

Когда человек употребляет продукты, богатые углеводами, уровень глюкозы в крови повышается. Это может вызвать судорожные приступы у людей, страдающих от эпилепсии. Кетодиета помогает уменьшить количество углеводов в питании, что может снизить количество судорожных приступов.

Кроме того, когда организм не получает достаточно углеводов для энергии, он начинает использовать жиры в качестве источника энергии. Это приводит к образованию кетоновых тел в крови, которые могут иметь антиэпилептические свойства.

Что говорят исследования?

Исследования показали, что кетодиета может быть эффективной для лечения эпилепсии у детей и взрослых. Некоторые исследования показывают, что кетодиета может снижать количество судорожных приступов на 50

Однако, кетодиета не подходит для всех. Эта диета может быть трудной для следования и может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как запоры, тошноту, усталость и головную боль.

Как начать следовать кетодиете?

Если вы хотите попробовать кетодиету для лечения эпилепсии, вы должны обратиться к врачу или диетологу. Они могут помочь вам разработать план питания, который будет соответствовать вашим потребностям и целям.

Ключевым элементом кетодиеты является контроль количества углеводов в питании. Вам нужно будет ограничить потребление продуктов, содержащих углеводы, таких как хлеб, макароны, сладости и фрукты.

Вместо этого, вы должны употреблять продукты, богатые жирами, такие как масло, сливочное масло, сыр и мясо. Также важно употреблять достаточное количество белков и овощей.

Пример

Завтрак: яйца, бекон, авокадо, омлет с овощами, кофе с маслом или сливками

Обед: салат с курицей или говядиной, зеленые овощи, оливковое масло, сыр, орехи

Ужин: рыба или мясо с овощами, салат, грибы, сыр

Перекусы: орехи, сыр, оливки, авокадо

Итог