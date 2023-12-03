Самые полезные фрукты и соки для поддержания иммунитета

Фрукты и фруктовые соки – отличный источник витаминов, минералов и клетчатки, так необходимых нашему организму в холодный сезон. Известно, что вирусы гриппа и простуды атакуют ослабленный иммунитет и провоцируют развитие заболеваний. Зимой это происходит гораздо чаще из-за того, что мы подвержены переохлаждению. И, безусловно, фрукты могут помочь в борьбе с сезонными недугами.

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Однако перед тем, как начинать пить соки и есть фрукты, нужно быть уверенным, что продукт вам подходит. С их употреблением нужно быть аккуратнее, если у вас имеются проблемы с сахаром в крови, так как соки – это источник "быстрой" глюкозы. Также цитрусовые могут раздражать слизистую.

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Виноград, например, очень сладкий для нашего организма – в нем высокий уровень сахаров. Бананы помимо того, что тоже включают в себя много глюкозы, перевариваются довольно медленно. Эти факторы нужно учитывать при употреблении фруктов и фруктовых соков. В остальном же они являются отличными помощниками для нашего иммунитета и помогают организму бороться с простудой. И, конечно же, не стоит делать ставку только на соки. Для поддержания иммунитета ваше питание во время болезни должно быть максимально сбалансированным.

Наиболее полезными считаются ягоды. Они не очень сладкие, хорошо усваиваются и содержат в себе кладезь полезных веществ. Например, малина и клюква не только являются источниками органических кислот и витаминов А, В, С, но и обладают жаропонижающими свойствами, являясь природным аналогом аспирина.

Наиболее востребованным при простудах являются фрукты и соки, которые содержат витамин С. Его очень много в лимонах, мандаринах, апельсинах, киви, папайе, клубнике. В соке из цитрусовых и вишен содержится много флавоноидов – соединений, которые борются с патогенами и повышают активность иммунитета. В манго, грейпфруте, мандаринах и персиках много бета-каротина, который является естественным иммуномодулятором. Эти фрукты улучшат защитные свойства вашего организма.