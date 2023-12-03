Праздник на пороге: три рецепта рождественской выпечки

Чтобы облегчить себе жизнь перед новогодними праздниками, стоит приготовить некоторые блюда заранее. Традиционная немецкая рождественская выпечка — штоллен, успеет настояться и порадует вас вкусом и ароматом. Приступайте к приготовлению сегодня, и список ваших дел в декабре несколько сократится.

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Творожный штоллен с марципаном

Ингредиенты:

Сливочное масло — 250 г + 100 г (для пропитки)

Творог 4% — 250 г

Сахар — 250 г

Яйцо — 2 шт

Сок и цедра — 1 апельсина

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Мука — 600 г

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Смесь рубленых орехов (миндаль, лесные орехи) — 200 г

Замоченные в темном роме изюм, клюква, сухофрукты (груши и яблоки), чернослив, цукаты — 350 г

Марципан (с высоким содержанием миндаля) — 300 г

Сахарная пудра для посыпки штоллена примерно — 150 г

Процесс приготовления:

Накануне выпечки штоллена кладем изюм, цукаты, чернослив (нарезаем на небольшие кусочки), сухофрукты в миску и заливаем смесью апельсинового сока и рома, хорошо перемешиваем.

Готовим штоллены: 250 г масла комнатной температуры взбиваем с сахаром, добавляем яйца и снова взбиваем до однородности. Добавляем творог, 1 ст. л. ванильного сахара, цедру апельсина. Добавляем смешанную с разрыхлителем муку и замешиваем тесто. Затем кладем его на присыпанный мукой стол и вмешиваем орехи и сухофрукты, что замачивали в роме.

Делим тесто пополам или на три части, из каждой части формируем продолговатый батон и слегка раскатываем, придавая лепешке овальную форму. Марципан делим на три части и каждую скатываем в колбаску. На середину лепешки кладем колбаску из марципана и сворачиваем тесто вокруг марципана, сначала один край, затем другой.

Кладем штоллены на противень и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке примерно 50 минут. Если верх во время выпечки будет сильно подрумяниваться, накройте его фольгой. Готовые штоллены кладем на решетку и еще горячими пропитываем растопленным маслом (100 г), нанося его кулинарной кисточкой на всю поверхность. Затем обильно посыпаем сахарной пудрой.

Когда штоллены остынут, заворачиваем их в несколько слоев бумаги для выпечки или в фольгу, кладем в пакет и убираем в холодное место. Творожные штоллены можно хранить около недели.

Дрожжевой штоллен

Ингредиенты:

500 г муки

60 г дрожжей

150 мл молока

100 г сахара

1 пакет ванильного сахара

Тертая цедра половины лимонов

7 г соли

20 г свиного сала (можно исключить)

200 г растопленного сливочного масла

30 г цукатов

20 г горького миндаля

50 г сладкого миндаля

300 г кишмиша

50 г изюма-коринки

ром или коньяк (бренди)

0,5 ч.л. мускатного ореха

0,5 ч.л. кардамона

50 г цукатов из цедры апельсина

50 г сушеной вишни

50 г сушеной клюквы

Масло, сахарная пудра, ванилин для посыпки

Процесс приготовления:

С вечера замочить в роме (коньяке) изюм. Поставить в теплое место (можно замачивать за месяц или хотя бы за неделю до выпечки).

На следующий день в просеянную муку добавить дрожжи, разведенные в теплом молоке (следуйте рекомендациям на упаковке). Тесто накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков для подъема. После того, как тесто поднимется, добавить сахар, соль, жир (можно исключить), сливочное масло, тертую цедру и миндаль (горький можно заменить косточкой абрикоса). По желанию добавить кардамон, мускатный орех, цукаты из цедры апельсина, сушеную вишню и клюкву. Дать тесту еще раз подняться.

Тесто обмять и сформировать штоллен: раскатать тесто в форме овала, сложить и прижать скалкой или рукой примерно посредине. Дать расстояться минут 15. Выпекать 1 час при 180 °C. Горячий штоллен пропитать маслом с помощью кондитерской кисточки, посыпать пудрой.

Дать остыть полностью (!), после чего плотно упаковать (в идеале три слоя — пергаментная бумага, фольга и сверху пищевая пленка. По рецепту штоллен должен зреть 2 недели, но свежеиспеченный он также очень вкусен.

Безалкогольный творожный штоллен

Ингредиенты:

150 г изюма

100 г кураги

100 г сушеного инжира

130 г вяленой вишни

100 г чернослива

120 г цукатов ананаса и агавы

150 г смеси фундука и миндаля

1 лимон

1 апельсин

250 г пропитки (170 г крепкого черного чая + 80 г сок лимона и апельсина)

280 г сахара

50 г ванильного сахара

280 г сл.масла

280 г творога не сухого 9%

2 крупных яйца

25 г разрыхлителя

750 г муки или чуть больше

150 г сливочного масла для пропитки

450-500 г сахарной пудры для обсыпки

Процесс приготовления:

Подготовим сухофрукты. Промыть, просушить, крупные порезать на кусочки. С лимона и апельсина снять цедру, из мякоти выдавить сок. Заварить крепкий чай, остудить. Цукаты и сухофрукты залить крепким черным чаем и цитрусовым соком, добавить цедру. Дать настояться ночь в прохладном месте. Они впитают почти всю жидкость.

Готовим тесто. Масло взбить с сахарами до пышной белой массы. Творог протереть через сито, вмешать во взбитые яйца. Соединить масляную и творожную массы. Орехи порубить не очень мелко, вмешать в тесто.

Готовые сухофрукты откинуть на дуршлаг, дать стечь лишней влаге. Затем так же ввести их в тесто. Муку просеять с разрыхлителем. Небольшими порциями вмешивать, тесто должно получиться густым, но податливым и не липнущим к рукам. Вымешивать сначала в чаше миксера, насадкой крюк. Потом домешивать на столе, припыленном мукой. Поделить на четыре части, каждую растянуть в прямоугольник или овал.

Сформованные штоллены уложить на пекарскую бумагу, если печете на противне несколько сразу, положить между ними бортики из фольги, для того, что бы штоллены росли вверх. Ставить противень в холодную духовку. Выпекать при 180 °С около часа. В процессе выпечки накрыть подрумяненные, но не пропеченные штоллены мокрой пекарской бумагой.