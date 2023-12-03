Праздник на пороге: три рецепта рождественской выпечки
Чтобы облегчить себе жизнь перед новогодними праздниками, стоит приготовить некоторые блюда заранее. Традиционная немецкая рождественская выпечка — штоллен, успеет настояться и порадует вас вкусом и ароматом. Приступайте к приготовлению сегодня, и список ваших дел в декабре несколько сократится.
Творожный штоллен с марципаном
Ингредиенты:
Сливочное масло — 250 г + 100 г (для пропитки)
Творог 4% — 250 г
Сахар — 250 г
Яйцо — 2 шт
Сок и цедра — 1 апельсина
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Мука — 600 г
Ванильный сахар — 1 ст. л.
Смесь рубленых орехов (миндаль, лесные орехи) — 200 г
Замоченные в темном роме изюм, клюква, сухофрукты (груши и яблоки), чернослив, цукаты — 350 г
Марципан (с высоким содержанием миндаля) — 300 г
Сахарная пудра для посыпки штоллена примерно — 150 г
Процесс приготовления:
Накануне выпечки штоллена кладем изюм, цукаты, чернослив (нарезаем на небольшие кусочки), сухофрукты в миску и заливаем смесью апельсинового сока и рома, хорошо перемешиваем.
Готовим штоллены: 250 г масла комнатной температуры взбиваем с сахаром, добавляем яйца и снова взбиваем до однородности. Добавляем творог, 1 ст. л. ванильного сахара, цедру апельсина. Добавляем смешанную с разрыхлителем муку и замешиваем тесто. Затем кладем его на присыпанный мукой стол и вмешиваем орехи и сухофрукты, что замачивали в роме.
Делим тесто пополам или на три части, из каждой части формируем продолговатый батон и слегка раскатываем, придавая лепешке овальную форму. Марципан делим на три части и каждую скатываем в колбаску. На середину лепешки кладем колбаску из марципана и сворачиваем тесто вокруг марципана, сначала один край, затем другой.
Кладем штоллены на противень и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке примерно 50 минут. Если верх во время выпечки будет сильно подрумяниваться, накройте его фольгой. Готовые штоллены кладем на решетку и еще горячими пропитываем растопленным маслом (100 г), нанося его кулинарной кисточкой на всю поверхность. Затем обильно посыпаем сахарной пудрой.
Когда штоллены остынут, заворачиваем их в несколько слоев бумаги для выпечки или в фольгу, кладем в пакет и убираем в холодное место. Творожные штоллены можно хранить около недели.
Дрожжевой штоллен
Ингредиенты:
500 г муки
60 г дрожжей
150 мл молока
100 г сахара
1 пакет ванильного сахара
Тертая цедра половины лимонов
7 г соли
20 г свиного сала (можно исключить)
200 г растопленного сливочного масла
30 г цукатов
20 г горького миндаля
50 г сладкого миндаля
300 г кишмиша
50 г изюма-коринки
ром или коньяк (бренди)
0,5 ч.л. мускатного ореха
0,5 ч.л. кардамона
50 г цукатов из цедры апельсина
50 г сушеной вишни
50 г сушеной клюквы
Масло, сахарная пудра, ванилин для посыпки
Процесс приготовления:
С вечера замочить в роме (коньяке) изюм. Поставить в теплое место (можно замачивать за месяц или хотя бы за неделю до выпечки).
На следующий день в просеянную муку добавить дрожжи, разведенные в теплом молоке (следуйте рекомендациям на упаковке). Тесто накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков для подъема. После того, как тесто поднимется, добавить сахар, соль, жир (можно исключить), сливочное масло, тертую цедру и миндаль (горький можно заменить косточкой абрикоса). По желанию добавить кардамон, мускатный орех, цукаты из цедры апельсина, сушеную вишню и клюкву. Дать тесту еще раз подняться.
Тесто обмять и сформировать штоллен: раскатать тесто в форме овала, сложить и прижать скалкой или рукой примерно посредине. Дать расстояться минут 15. Выпекать 1 час при 180 °C. Горячий штоллен пропитать маслом с помощью кондитерской кисточки, посыпать пудрой.
Дать остыть полностью (!), после чего плотно упаковать (в идеале три слоя — пергаментная бумага, фольга и сверху пищевая пленка. По рецепту штоллен должен зреть 2 недели, но свежеиспеченный он также очень вкусен.
Безалкогольный творожный штоллен
Ингредиенты:
150 г изюма
100 г кураги
100 г сушеного инжира
130 г вяленой вишни
100 г чернослива
120 г цукатов ананаса и агавы
150 г смеси фундука и миндаля
1 лимон
1 апельсин
250 г пропитки (170 г крепкого черного чая + 80 г сок лимона и апельсина)
280 г сахара
50 г ванильного сахара
280 г сл.масла
280 г творога не сухого 9%
2 крупных яйца
25 г разрыхлителя
750 г муки или чуть больше
150 г сливочного масла для пропитки
450-500 г сахарной пудры для обсыпки
Процесс приготовления:
Подготовим сухофрукты. Промыть, просушить, крупные порезать на кусочки. С лимона и апельсина снять цедру, из мякоти выдавить сок. Заварить крепкий чай, остудить. Цукаты и сухофрукты залить крепким черным чаем и цитрусовым соком, добавить цедру. Дать настояться ночь в прохладном месте. Они впитают почти всю жидкость.
Готовим тесто. Масло взбить с сахарами до пышной белой массы. Творог протереть через сито, вмешать во взбитые яйца. Соединить масляную и творожную массы. Орехи порубить не очень мелко, вмешать в тесто.
Готовые сухофрукты откинуть на дуршлаг, дать стечь лишней влаге. Затем так же ввести их в тесто. Муку просеять с разрыхлителем. Небольшими порциями вмешивать, тесто должно получиться густым, но податливым и не липнущим к рукам. Вымешивать сначала в чаше миксера, насадкой крюк. Потом домешивать на столе, припыленном мукой. Поделить на четыре части, каждую растянуть в прямоугольник или овал.
Сформованные штоллены уложить на пекарскую бумагу, если печете на противне несколько сразу, положить между ними бортики из фольги, для того, что бы штоллены росли вверх. Ставить противень в холодную духовку. Выпекать при 180 °С около часа. В процессе выпечки накрыть подрумяненные, но не пропеченные штоллены мокрой пекарской бумагой.
Готовые ещё горячими пропитать со всех сторон растопленным сливочным маслом, обсыпать сахарной пудрой. Дать остыть и впитаться. Затем повторить обсыпку пудрой. Холодный штоллен обернуть сначала пекарской бумагой, а потом плотно упаковать в фольгу. Отправить на нижнюю полку холодильника дозревать на две-три недели.