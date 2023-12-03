В последнее время все больше и больше людей обращают внимание на свое здоровье. Одним из самых популярных продуктов в спортивном питании является протеин. «Рамблер» расскажет правда ли, что протеиновые десерты полезнее обычных.

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Протеин – это белок, который необходим для роста и восстановления мышечной ткани. Однако, не все люди любят употреблять протеин в виде порошка или капсул, поэтому были созданы протеиновые десерты.

Протеиновые десерты – сладости, которые содержат в себе большую норму белка и гораздо меньше сахара, чем в обычных сладостях. Они могут быть в различных формах: батончики, кексы, маффины и печенье.

Однако, правда ли, что протеиновые десерты полезнее обычных? Все зависит от ингредиентов, которые используются при их приготовлении. Если протеиновый десерт содержит натуральные ингредиенты, то он может быть полезнее обычных десертов. Важно читать состав десерта, чтобы наверняка быть уверенным в его пользе.

Протеиновый батончик, который содержит минимальное количество сахара и жиров, а также большое количество белка, может быть отличной заменой обычным сладостям. При этом полноценный протеиновый батончик должен содержать минимум 25 г белка на порцию, не более 6 г всех сахаров суммарно, даже если это сахарозаменитель, и минимум жиров или полное их отсутствие.